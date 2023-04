Una giornata di colloqui per le donne: le figure professionali più richieste

Una giornata dedicata alle opportunità di lavoro al “femminile” e all’orientamento per le donne in cerca di nuove opportunità professionali e formative. Sono questi i temi al centro del Recruiting Day promosso dal Centro Impiego di Cesano Maderno, con il patrocinio del Comune di Desio e in collaborazione con l’Agenzia per il Lavoro Gi Group e Tack Tmi (società di Gi Group Holding che si occupa di Learning & Development).

L’incontro si terrà giovedì 4 maggio, dalle 9 alle 12 presso la Sala Pertini del comune di Desio (in via Antonio Gramsci).

Durante l’incontro, i selezionatori di Gi Group effettueranno colloqui informativi e illustreranno alcune ricerche attive sul territorio in diversi settori, dalla produzione elettronica alla logistica, dal confezionamento alla ristorazione. Saranno inoltre presenti orientatori del Cpi e tutor della Gi Group per parlare delle competenze personali e professionali maggiormente richieste e dei progetti di Politica Attiva del Lavoro per accompagnare le donne in percorsi formativi di riqualificazione e reinserimento lavorativo.

Per maggiori informazioni o per confermare la partecipazione è possibile scrivere all’indirizzo f.rossetto@afolmb.it.