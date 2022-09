A Monza si cercano ingegneri e architetti per lo sviluppo di "città intelligenti"

Aaa ingegneri e architetti cercasi. Sono i comuni di Monza, Bergamo, Legnano e Rho che sono alla ricerca di figure professionali come ingegneri e architetti, da inserire nell’organico delle proprie amministrazioni. Un'opportunit lavorativa in un’ottica di rinnovamento delle competenze e delle figure professionali all’interno della pubblica amministrazione, per la creazione di valore pubblico, nella pianificazione urbana e del territorio, nelle opere pubbliche, nella mobilità urbana e nella tutela dell’ambiente, per favorire lo sviluppo di “città intelligenti”. Le figure selezionate saranno anche coinvolte nella realizzazione di progetti strategici connessi all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza.

La selezione dei candidati

La selezione avviene in forma aggregata per formare elenchi a cui attingere per assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato. I candidati, che risulteranno idonei in esito alla presente selezione, saranno inseriti in un apposito “elenco”, che avrà validità triennale, e potranno partecipare ai successivi “interpelli” che i singoli comuni effettueranno per assunzioni, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. Per questo motivo le candidature devono essere presentate sullo sportello telematico del comune di Bergamo entro e non oltre le 23,59 del prossimo 26 settembre.