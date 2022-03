Il comune alle porte di Monza che cerca 27 persone da assumere

Sono 27 le risorse di cui è alla ricerca il comune di Pioltello che rinnoverà l'organico del municipio con nuovi inserimenti previsti nei prossimi tre anni. Nei giorni scorsi, infatti, la giunta del comune milanese ha approvato il piano di fabbisogno del personale che prevede sia un turno over - cioè la sostituzione dei lavoratori prossimi alla pensione - sia l’arrivo di nuove risorse per rinforzare la macchina comunale.

"Si tratta del più grande piano di assunzioni degli ultimi decenni - sottolinea il vicesindaco e assessore al personale Saimon Gaiotto - i settori più interessati saranno la polizia locale, per la quale abbiamo previsto l’arrivo di quattro agenti e un ufficiale dopo il potenziamento dell’organico già avviato lo scorso anno, e l’ufficio tecnico che necessita di tre ulteriori figure professionali in aggiunta a quelle già operative, per presidiare al meglio il territorio e affrontare l’importante partita del PNRR ormai alle porte. Ma in generale tutto il Comune avrà nuove risorse, siamo di fronte a una grande sfida dal punto di vista organizzativo dato che rinnoveremo quasi il 20% dell’intero organico perdendo purtroppo molte figure storiche, di grande competenza, ma inserendo forze fresche e nuove energie".

Ad oggi sono 130 i dipendenti in servizio presso l’Ente, un numero calato drasticamente negli ultimi anni a seguito del blocco delle assunzioni varato a livello nazionale. "Il piano che abbiamo approvato prevede anche l’ingresso di 16 amministrativi (categoria C), 8 dei quali saranno giovani sotto ai 32 anni assunti con contratti di formazione lavoro (Cfl) che hanno funzionato molto bene negli scorsi anni portando in Comune persone capaci che hanno dato un prezioso contributo", aggiunge l'Assessore Gaiotto.

Dal 16 marzo è già stato aperto il primo avviso pubblico di mobilità - rivolto a personale già dipendente della pubblica amministrazione - per la ricerca di 8 istruttori amministrativi contabili: c’è tempo fino al 15 aprile per presentare le domande.