L'azienda brianzola che assume 30 lavoratori attraverso un talent show retribuito (che dura una settimana)

Non sarà un semplice colloquio conoscitivo, ma un vero e proprio “talent” per capire se il candidato ha davvero tutte le carte in regola per entrare nel team. Succede a Concorezzo dove la IDI Evolution, azienda specializzata nell’innovazione e la digitalizzazione che sta contribuendo a portare nel settore dell’odontoiatria e implanto-protesi dentale e la tecnologia ad esso connessa, è alla ricerca di 10 consulenti commerciali.

I candidati saranno coinvolti in un vero e proprio talent – ribattezzato “IDI Talent” – che si basa sul format di un vero e proprio talent show. Dai casting con l’analisi dei curricula (fase avviata proprio in queste settimane), ai provini in video, fino alla settimana di formazione (retribuita) solo per i primi 30 selezionati. “Quest’ultima sarà la fase clou dell’iniziativa ed è prevista per luglio 2024 – fanno sapere dell’azienda -. L’obiettivo è la selezione finale di 10 consulenti commerciali, che saranno di fatto i ‘vincitori’ del contratto in azienda”. I candidati devono avere un’età compresa tra i 25 e i 35 anni, devono essere appassionati di tecnologia e di innovazione, avere predisposizione per la vendita ed essere automuniti. Lo stipendio è di 2mila euro al mese (più le provvigioni).

È possibile inviare il curriculum all’indirizzo di posta elettronica commerciale@idievolution.it. Il talent si svolgerà dal 15 al 20 luglio: una settimana di formazione retribuita (500 euro, vitto e alloggio).