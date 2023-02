I 7 comuni brianzoli che cercano 10 persone da assumere (a tempo indeterminato)

Sono dieci le figure ricercate per il profilo professionale di Specialista Amministrativo Contabile (Cat. D1) in sette comuni a Monza e Brianza. Il concorso pubblico unico, per esami, è finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato presso la provincia e i comuni di Camparada, Concorezzo, Desio, Meda, Mozzate, Seveso e Sovico. Il bando di concorso è stato pubblicato dalla centrale unica dei concorsi e vede come enti coinvolti con sede lavorativa la provincia di Monza e Brianza e sette comuni del territorio.

Si tratta di una "procedura selettiva finalizzata al reclutamento di 10 unità di personale da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di specialista amministrativo contabile, Categoria D, parametro economico 1". Le domande di ammissione al concorso possono essere presentate fino al prossimo 1 marzo 2023 alle ore 12. Presso la provincia sono previste due assunzioni, due assunzioni anche nel comune di Sovico mentre per gli altri enti il bando riguarda un solo inserimento con contratto a tempo indeterminato.

A questo link è consultabile il bando con tutti i requisiti, i titoli e le modalità di partecipazione e selezione.