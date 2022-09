Lavorare in comune, provincia e regione: 50 le posizione aperte anche senza laurea

La provincia di Monza e della Brianza ha aperto cinque nuove procedure concorsuali per diversi profili professionali da inserire nell’organico dello stesso ente sovracomunale ma anche per figure in comuni della Brianza. C’è tempo fino alle 12 del prossimo 10 ottobre 2022 per presentare la candidatura. Tuttte le informazioni e i moduli da compilare sono on line sul sito della provincia all'indizirizzo www.provincia.mb.it

Le posizioni aperte in provincia

I comuni di Cesano Maderno, Concorezzo, Lentate sul Seveso, Meda, Sovico e Varedo cercano 16 persone con la finalità dell'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di figure professionali come assistente amministrativo contabile (cagoria c1 non serve la laurea ma basta il diploma). Sempre l'amministrazione comunale cesanese cerva un'unità operativa ambientale: si tratta sempre di un concorso per un profilo professionale di assistente tecnico (categoria c1). E' inoltre aperta la procedura per partecipare al concorso pubblico unico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 10 unità per il profilo professionale di assistente tecnico (categoria c1) in provincia di Monz e Brianza ed i comuni di Besana in Brianza, Briosco, Cesano Maderno, Macherio, Ornago e Sulbiate. A completare il quadro delle offerte locali, la provincia Mb ed i comuni di Camparada e Concorezzo sono alla ricerca di 3 unità nel profilo professionale di specialista amministrativo contabile (categoria d1, in questo caso con laurea).

Regione cerca operator del mercato del lavoro

Sempre sul sito della provincia di Monza e Brianza è possibile trovare tutti i riferimenti dell'intesa firmata con Regione Lombardia per reclutamento di personale aggiuntivo per i Centri per l’impiego, concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 20 posti con contratto a tempo pieno ed indeterminato (cat. c1) con profilo professionale di "Operatore del mercato del lavoro".