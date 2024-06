Si cercano sette istruttori tecnici presso il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e i comuni di Barlassina, Cambiago, Caponago, Cavenago di Brianza, Lentate sul Seveso e Meda (tutte le informazioni a questo link tinyurl.com/ryv5d4d6 ); due funzionari contabili presso i comuni di Cavenago di Brianza e Cesate (tutte le informazioni a questo link: tinyurl.com/47kezxbf ); e cinque istruttori del mercato del lavoro per i Centri Per l’Impiego (tutte le informazioni a questo link tinyurl.com/azt4wywu ).

Lavoro a tempo indeterminato in comune (e non solo) a Monza e in Brianza: selezioni per 14 posti