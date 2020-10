In 1500 per 20 posti da agente di polizia locale a Monza: al via le prove

Sono 20 i nuovi agenti che entreranno in servizio presso il corpo di polizia locale a Monza. Ma, i candidati che si sono iscritti alle prove selettive, sono molti di più: ben 1447.

Le prove sono cominciate nella mattinata di lunedì 5 ottobre, presso l’Arena di via Stucchi (la struttura è stata individuata come luogo idoneo da parte dell’amministrazione comunale per consentire il corretto svolgimento della prova e il pieno rispetto delle normative anti Covid).

Per svolgere in sicurezza tutte le operazioni concorsuali, la direzione delle risorse umane del comune, con il contributo delle altre direzioni dell’ente, ha messo in campo una task-force di 70 dipendenti comunali per le operazioni di registrazione all’ingresso, per la sorveglianza e per l’applicazione di tutte le misure utili operative necessarie per la prevenzione del contagio. Al termine della prova - della durata di un’ora – la Commissione provvederà alla correzione degli elaborati e poi alla convocazione degli ammessi alla prova orale.

I 20 nuovi agenti rinforzeranno così il corpo di polizia locale, che attualmente conta 101 agenti e 26 unità amministrative presso il Comando di via Marsala.

“Il nuovo personale in arrivo contribuirà a rafforzare l’attività di presidio e di controllo della nostra città. Si tratta di uno sforzo importante, che andrà ad aumentare l’attuale organico del 20%: un provvedimento storico e una chiara scelta di investire concretamente sulla sicurezza a Monza”, spiega l’Assessore alla Sicurezza Federico Arena.