Il comune brianzolo che cerca due persone da assumere (a tempo indeterminato)

In Brianza, il comune di Desio cerca due figure da assumere. E' stato infatti pubblicato il bando di concorso per la selezione di due funzionari per l'area tecnica.

Nel dettaglio si tratta di due professionisti da inserire presso l'Area Tecnica/Servizi Amministrativi e presso l'Area Tecnica/Servizio Patrimonio.

La domanda, specificano dal municpio, va presentata entro il 19 maggio 2024 e deve pervenire attraverso il Portale InPA ( https://www.inpa.gov.it/ ). Come si legge nel bando il concorso pubblico per soli esami riguarda "la copertura di 2 posti di FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, a tempo pieno e indeterminato, da destinare uno all’Area Tecnica/Servizi Amministrativi e uno all’Area Tecnica/Servizio Patrimonio". E in seguito alla procedura concorsuale "sarà formata una graduatoria, che potrà essere utilizzata, a insindacabile giudizio dell’ente, per gli ulteriori posti di pari profilo previsti nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, alle scadenze ivi indicate". Qui il bando completo.

I requisiti

Tra i requisiti richiesti Laurea Magistrale ex Decreto Ministeriale n. 270/2004 ss conseguita in una delle seguenti classi magistrali (LM): Finanza (LM16), Ingegneria gestionale (LM31), Scienze dell’Economia (LM56), Scienze economico-aziendali (LM77), Giurisprudenza (LMG/01), 2 Relazioni internazionali (LM52), Scienze della politica (LM62), Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM63), Scienze economico-aziendali (LM77), Diritto delle organizzazioni pubbliche e private/Scienze giuridiche (LM/SC-GIUR) o equipollenti ai sensi di legge; oppure Laurea triennale (L) ex Decreto Ministeriale n. 270/2004 conseguita in una delle seguenti classi: Scienze dei servizi giuridici (L14), Scienze dell’amministrazione e dell’Organizzazione (L16), Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L18); Scienze economiche (L33), Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L36) o equipollenti ai sensi di legge; oppure Laurea Specialistica ex Decreto Ministeriale n. 509/1999 conseguita in una delle seguenti classi specialistiche (LS): Finanza (19/S), Giurisprudenza (22/S), Ingegneria Gestionale (34/S), Relazioni internazionali (60/S), Scienze dell’Economia (64/S), Scienze della politica (70/S), Scienze delle pubbliche amministrazioni (71S), Scienze economico-aziendali (84/S), Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S) o equipollenti ai sensi di legge; oppure Laurea di primo livello ex Decreto Ministeriale n. 509/1999 conseguita in una delle seguenti classi: Scienze dei servizi giuridici (2); Scienze dell’economia e della gestione aziendale (17), Scienze dell’Amministrazione (19), Scienze economiche (28), Scienze giuridiche (31) o equipollenti ai sensi di legge; oppure Diploma di laurea (DL), secondo il vecchio ordinamento (equiparato con Decreto Interministeriale del 09 luglio 2009): Economia e Commercio o Economia Aziendale o Economia e Finanza o Giurisprudenza o Scienze dell’Amministrazione o equipollenti ai sensi di legge.