Concorso per aspiranti 007: si può fare domanda fino al 31 maggio

Nuova occasione per aspiranti 007. L’Intelligence italiana, tramite il sito del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ha pubblicato un bando destinato alla ricerca di alte professionalità da impiegare nella salvaguardia della sicurezza nazionale e per la tutela degli interessi strategici in campo politico, militare, economico, scientifico e industriale.

La ricerca è destinata ad aspiranti agenti segreti in grado di tutelare gli interessi strategici del Paese in diversi settori: tra questi c’è anche l’Intelligenza artificiale per le figure di machine learning engineer, data scientist e big data engineer/architect. È importante avere un’esperienza pregressa e soprattutto superare la verifica dei requisiti di affidabilità per il nulla osta di sicurezza. Ecco, di seguito, quali sono le figure ricercate:

Le professionalità richieste

Ma quali sono i settori per cui l’Intelligence italiana cerca esperti? Tra questi ci sono: Intelligenza artificiale, per le figure di machine learning engineer, data scientist e big data engineer/architect, metodologie di penetration testing e red teaming, cyber threat intelligence, reverse engineering, malware analysis e digital forensics, algoritmica per la crittoanalisi.

E ancora esperti in minacce wmd, armamenti, missilistica e tecnologie associate, nonché materiali dual use e reti di procurement e fotointerpretazione di immagini satellitari. Altresì si cercano esperti in scienze comportamentali e attività di profiling archivistica e digitalizzazione documentale.

Fattori valutati

Oltre alle competenze tecniche, sono richiesti affidabilità, forte senso di responsabilità e di attaccamento alle Istituzioni dello Stato.

Fattore segretezza

Ovviamente, fattore di non secondaria importanza è la riservatezza

Le fasi del concorso

All’esito di un preliminare screening curriculare, i candidati saranno sottoposti alle previste procedure selettive comprendenti la verifica delle conoscenze e competenze tecniche e dell’idoneità psico-fisica e attitudinale

La verifica

Ovviamente, prima di un’eventuale assunzione, l’apparato dell’intelligence procederà con la verifica dei requisiti di affidabilità per il nulla osta di sicurezza

Cosa decide l'assunzione

L’eventuale assunzione avverrà quindi in una qualifica definita sulla base degli esiti della selezione, dei titoli di studio e anche delle precedenti esperienze professionali del candidato. Un fattore, quest’ultimo, da non sottovalutare

La scadenza

Relativamente all’avviso di ricerca la presentazione delle candidature è aperta fino alle ore 24:00 del 31 maggio 2024 inviando la richiesta al sito Sicurezzanazionale.gov.it, dove sono presenti tutte le informazioni necessarie. Non è stato dichiarato il numero di posti messi a bando. Sul reddito degli agenti segreti italiani non ci sono cifre chiare anche e soprattutto per il carattere riservato dei finanziamenti nel settore. Tuttavia alcune valutazioniipotizzano che un dipendente dell'Intelligence possa percepire un stipendio medio stimato tra i 30mila e i 70mila euro all’anno