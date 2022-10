Emirates cerca personale di bordo: come candidarsi

Per chi desidera lavorare a bordo di un aeroplano, appuntamento da non perdere quello del 5 ottobre a Milano, presso il Best Western Galles Hotel di piazza Lima, dove è stato organizzato un open day da parte di Emirates, la compagnia aerea di Dubai. Sono quattro gli open day pensati per la ricerca di nuovo personale di bordo: oltre a Milano, appuntamento a Venezia il 3 ottobre, a Roma il 13 ottobre e a Firenze il 15 ottobre.

Come riferisce MilanoToday la ricerca va di pari passo con il ritorno della domanda di viaggi dopo la pandemia covid. Nell'ultimo anno, Emirates ha ripreso i voli verso diverse destinazioni globali. Nell'estate del 2022 la compagnia ha trasportato 10 milioni di passeggeri su quasi 35mila voli verso 130 destinazioni. E' in corso un investimento di oltre 2 miliardi di dollari per ammodernare 120 aeromobili, inserire la classe 'premium economy' e rinnovare l'offerta di cibo e bevande, nonché migliorare il servizio in tutte le classi.

La compagnia, si legge in una nota, "è alla ricerca di persone che abbiano la passione per un’hospitality improntata alla semplicità, ma allo stesso tempo personalizzata e impeccabile, per offrire ai clienti un’esperienza di viaggio indimenticabile". Secondo quanto si legge, "essendo la sicurezza una delle massime priorità di Emirates, il candidato ideale dovrà essere in grado di prendere il controllo quando si tratta di gestire i servizi degli aerei e le procedure di sicurezza. Tutto l'equipaggio di Emirates riceverà una formazione di primo livello presso la struttura all'avanguardia della compagnia aerea a Dubai".

Come candidarsi

I candidati devono inviare una candidatura on-line con un curriculum vitae aggiornato in inglese e una fotografia recente. Ulteriori informazioni sui requisiti per il processo di selezione sono disponibili a questo link. I candidati dovranno essere pronti a trascorrere l'intera giornata sul posto per l'open day. Il personale di bordo Emirates è globale e rappresenta 160 nazionalità, che riflettono il mix di clienti e di mete in oltre 130 città in sei continenti.

Tutti i membri dell'equipaggio di Emirates risiedono a Dubai e godono di un interessante pacchetto di lavoro che comprende una serie di benefit come uno stipendio esente da imposte, un alloggio gratuito fornito dalla compagnia, il trasporto gratuito da e verso l’aeroporto, un'ottima copertura medica e sconti esclusivi per lo shopping e le attività ricreative a Dubai. Il crescente network globale di Emirates offre molte opportunità di viaggio e si estende su sei continenti.