Esselunga assume: si cercano 300 persone per lavorare nei supermercati

Trecento opportunità lavorative. Esselunga ha annunciato una campagna di recruitment per l’inserimento di 300 persone per i supermercati di Milano e provincia. Sono aperte le candidature per il Job Day Milano, l’evento di recruiting organizzato da Esselunga che si terrà in città il 17 e 18 aprile: per partecipare occorre candidarsi entro domenica 7 aprile 2024 iscrivendosi attraverso il sito www.esselungajob.it, nella sezione eventi.

Con il Job Day Milano si torna a un evento in presenza, non più virtuale, organizzato con l’obiettivo di ricercare persone domiciliate a Milano o nella provincia del capoluogo lombardo. Grazie a questa iniziativa Esselunga stima di inserire circa 300 persone. Tra tutti coloro che si iscriveranno, i candidati più in linea con i requisiti saranno contattati e verranno invitati all’evento che si terrà a Milano mercoledì 17 e giovedì 18 aprile. In questa occasione, i partecipanti che desiderano lavorare in Esselunga avranno l’opportunità di conoscere da vicino l’azienda e di incontrare direttamente i recruiter del Talent Acquisition Center del gruppo.

Che cos’è il Job Day

Il Job Day è innanzitutto organizzato con l’obiettivo di ricercare candidate e candidati per il potenziamento dell’organico dei negozi presenti nel territorio di Milano e provincia per oltre 20 differenti ruoli. Tra questi: allievi responsabili, addetti alla vendita, cassieri, specialisti gastronomia, specialisti pescheria, specialisti macelleria, specialisti panetteria, sommelier, addetti al servizio sorveglianza e farmacisti per la rete delle parafarmacie.

Panettieri, macellai e addetti alla logistica: le posizioni aperte

Per i magazzini e-commerce si cercano specialisti reparti freschi (panettieri, gastronomi e macellai) dedicati alla preparazione delle spese on line. All’interno della rete dei ristoranti Atlantic presenti nelle gallerie commerciali Esselunga, vi sono opportunità come allievi responsabili Bar Atlantic e baristi. Per le beauty boutique eb beauty store le offerte di lavoro riguardano figure quali allievi responsabili, consulenti alla vendita, parrucchieri ed estetisti. Inoltre, nello stabilimento di produzioni alimentari di Pioltello sono aperte le posizioni di pasticciere, addetto produzioni di gastronomia, elettricista di impianti industriali e automazione ed elettromeccanico di impianti industriali e automazione.

Per il centro di distribuzione di Pioltello si cercano addetti controllo qualità frutta e verdura e addetti alla logistica. In più numerose altre posizioni di staff, aperte nell’ambito delle funzioni commerciale, HR, marketing e amministrazione, finanza e controllo, presso l’Headquarter Esselunga di Pioltello (MI) sono consultabili sul sito www.esselungajob.it.