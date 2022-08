Esselunga assume dipendenti: ecco l'e-job day 2022

Nessun colloquio di gruppo ma una selezione online (davanti a una webcam). È la caratteristica dell'e-job day per trovare lavoro in Esselunga. Sono gli ultimi giorni utili per candidarsi dato che le iscrizioni saranno aperte fino a domenica 11 settembre. "L’evento di selezione è focalizzato al recruiting degli allievi responsabili per il potenziamento dei negozi Esselunga di Milano e Provincia", spiegano dalla società di Pioltello.

Come funziona il colloquio

L’iter selettivo prevede una video presentazione on line da effettuare in differita, un video colloquio in diretta condotto dai nostri recruiter e un’intervista face to face da realizzarsi in presenza presso i nostri Uffici Selezione Esselungajob che si trovano a Milano, presso il nostro headquarter di Limito di Pioltello (MI) o presso altre sedi che vengano ritenute opportune dal punto di vista logistico. La video presentazione on line viene effettuata su una piattaforma messa a disposizione da un nostro partner.

Le figure ricercate

L’evento di selezione, fa sapere la società, è focalizzato al recruiting degli allievi responsabili per il potenziamento dei negozi Esselunga di Milano e provincia. "La figura dell’allievo responsabile prevede un percorso di crescita professionale finalizzato al raggiungimento di ruoli di responsabilità all’interno dei punti vendita - ha fatto sapere la società della famiglia Caprotti -. L’allievo è accompagnato da un progetto formativo, mirato ad acquisire le competenze e gli strumenti necessari per un’autonoma ed efficace gestione dei reparti, alternando la formazione sul campo con attività in aula. È previsto l’immediato inserimento in negozio dove, attraverso la Scuola dei Mestieri Esselunga, l’Allievo apprenderà le logiche di gestione dei reparti e della lavorazione dei prodotti".