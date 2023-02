Esselunga cerca 400 dipendenti (anche a Monza e Brianza)

La catena di supermercati Esselunga assume 400 dipendenti in Lombardia (Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Monza e Brianza, Pavia e Varese). Per candidarsi c'è tempo fino al 26 febbraio 2023. La modalità d'assunzione sarà svolta interamente online: è infatti previsto un virtual job day, che inizierà l'8 marzo. I requisiti per candidarsi sono la laurea o il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

I candidati in linea con i requisiti, dopo la registrazione sul portale Esselunga, saranno informati con una mail e un sms con le indicazioni per proseguire con il percorso. L'azienda chiede predisposizione alla relazione con la clientela, attitudine all'ascolto e alla mediazione, doti di leadership e team working, capacità di analisi e problem solving operativo, flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

L'area di riferimento, spiega l'azienda, è la rete vendita. L'allievo responsabile - prosegue - "è inserito all'interno di un punto vendita e apprende nei reparti a libero servizio le logiche del rifornimento dei prodotti sugli scaffali, del mantenimento dell'ordine degli spazi espositivi e svolge attività di cassa e di riordino prodotti, nei reparti freschi apprende il mestiere e le logiche di allestimento. Dà supporto alla clientela nel processo di acquisto. Questa fase, in cui l'allievo acquisisce gradualmente autonomia nello svolgimento del proprio operato, è propedeutica all'accesso a ruoli che prevedranno l'assunzione di sempre maggior responsabilità".

Le attività da svolgere riguardano l'assistenza e il servizio alla clientela, gestione logistica del negozio supportata da attività di stoccaggio ed esposizione nella sala vendita dei prodotti in assortimento secondo layout per scaffali, banchi e banchi frigo, analisi dei dati di vendita funzionale alla gestione degli ordini di acquisto specifici di reparto e dei flussi delle merci, organizzazione e gestione del personale di reparto (mansioni, programmazione orari, ferie), verifica e osservanza degli standard di sicurezza del reparto e del negozio previsti dalle relative norme legislative (es. Haccp). Nei reparti freschi apprende le tecniche specifiche per la trasformazione delle materie prime.

I nuovi arrivati passeranno attraverso un programma di formazione che comprenderà attività d'aula, formazione sul campo, affiancamenti a professionisti del settore. L'obiettivo è quello di acquisire le "competenze e gli strumenti necessari a un'autonoma ed efficace gestione organizzativa dei reparti e al coordinamento delle risorse assegnate", spiegano sul sito dei supermercati Esselunga