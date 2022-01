Esselunga assume: ecco le figure ricercate e come candidarsi

Per chi è alla ricerca di un lavoro questa potrebbe essere l'occasione buona. Esselunga cerca dipendenti da assumere e inserire nel suo organico. L'azienda della grande distribuzione fondata da Bernardo Caprotti, più nel dettaglio, sta cercando personale sia per i suoi supermercati sia per la sede di Pioltello, nel Milanese.

Si ricercano: impiegato ufficio contabilità fornitori, frigorista, pasticcere, farmacista ma anche cassieri e allievi responsabili. Per candidarsi basta registrarsi sulla piattaforma Esselunga oppure mandare la propria candidatura attraverso Linkedin.

Esselunga è una delle più strutturate catene della Gdo (Grande distribuzione organizzata) in Italia. 25mila dipendenti, ha oltre 160 tra superstore e supermarket in numerose regioni italiane, ma il fulcro è Milano e la Lombardia, dove, nel 1957, venne aperto il primo negozio. Sono nel gruppo anche i bar Atlantic ed EsserBella, catena di profumerie.