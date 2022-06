Il parco giochi cerca lavoratori per riaprire le attrazioni: come candidarsi

Difficile trovare personale: così che di sera alcune attrazioni rimangono chiuse. Succede a Gardaland, il grande parco divertimenti. Come riferiscono i colleghi di BresciaToday alcune attrazioni la sera non funzionano, proprio per la mancanza di personale.

"Come tutto il settore del turismo - ha dichiarato l'Amministratore Delegato Sabrina De Carvalho –, Gardaland sta riscontrando nella ricerca di personale da assumere per la stagione estiva. Stiamo però continuando ad assumere e attivando tutti gli strumenti per integrare il personale ancora mancante. Mano a mano che si procederà con il recruiting e si raggiungerà il numero necessario di addetti apriremo progressivamente le attrazioni chiuse per permettere ai nostri visitatori di godere al massimo le giornate al parco" .

A rimanere chiuse sono state oltre 10 attrazioni. La situazione, come dichiarato da De Carvalho, dovrebbe tornare alla normalità nei prossimi giorni. La società sta cercando diverse figure professionali, addetti alla ristorazione e alle giostre, project manager, negozianti e persino idraulici: per chi fosse interessato, basta accedere alla sezione "Lavora con noi" sul sito gardaland.it.