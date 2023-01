La 'fabbrica del lusso' cerca dipendenti: ecco come candidarsi

Hermès sta cercando dipendenti da assumere e inserire all'interno dell'organico aziendale. Il colosso dell'alta moda francese, nel dettaglio, sta cercando personale per la sua "fabbrica del lusso" di Busto Garolfo, hinterland nord-ovest di Milano.

Le posizioni aperte sul sito della maison sono 16 e spaziano dagli addetti al controllo qualità a operai specializzati capaci di eseguire finissime cuciture sulle tomaie delle scarpe, ma anche addetti che siano in grado di giuntare ad arte pezzi di pellame. La griffe, in breve, cerca dei veri e propri artigiani in grado di realizzare prototipi.

Atelier Hermès chaussures Italie (questo il nome della società di Busto) "è specializzato nello sviluppo e nella realizzazione di prototipi di calzature Hermès, nella produzione di alcuni modelli di calzature e nel coordinamento dei fabbricanti esterni per quanto riguarda l’industrializzazione e il controllo qualità del prodotto finito e dei materiali", si legge sul sito del brand. Lo stabilimento si trova in via dell'Industria ed è stato aperto nel 2018 dopo il trasferimento del laboratorio che prima trovava posto proprio all'ombra della Madonnina. Per candidarsi basta rispondere agli annunci pubblicati dalla maison, sia sul portale del brand sia su Linkedin.