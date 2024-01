Hilton hotel cerca personale (anche vicino a Monza): ecco come candidarsi

Hilton Hotel è alla ricerca di personale, anche nelle sue strutture di Milano e di Como. Una bella occasione per chi vuole lavorare nel mondo dell’ospitalità. Il Recruitment Day si svolgerà il 5 febbraio a Como in presenza. Durante l’evento i candidati avranno l'opportunità di incontrare di persona i recruiter di

“Siamo alla ricerca di persone motivate e appassionate da inserire nei principali reparti dei nostri Hotel, quali Food & Beverage, Front Office, Reservationse Housekeeping. Inoltre, sono disponibilidiverseposizioni di stage per i più giovani che cercano una prima esperienza professionale”, commenta Fausto Ciarcia, . Human Resources Director Italy, Hilton

Le proprietà attualmente alla ricerca di nuovi Team Member si trovano in diverse regioni d'Italia. A Como si svolgeranno i colloqui per le proprietà lombarde: Hilton Milan; Hilton Lake Como; Grand Hotel Villa Torretta Milan Sesto, Curio Collection by Hilton; Hilton Garden Inn Milan North e DoubleTree by Hilton Brescia.

“Entrare in Hilton significa entrare a far parte di una delle aziende riconosciute al mondo per la sua cultura del lavoro inclusiva e di valore – si legge nella nota ufficiali -. Hilton è presente da diversi anni nelle classifiche di Great Place to Work e nel 2023, dopo aver conquistato il primo posto nella categoria dei migliori posti di lavoro in Italia, per la prima volta è stata nominata al primo posto della classifica World’s Best Workplacedal magazine Fortune e da Great Place to Work. Questo riconoscimento segna anche la prima volta che un'azienda del settore dell’ospitalità ottiene il miglior posizionamento in questo prestigioso programma”.

I candidati che entreranno a far parte di Hilton avranno accessoaidiversi benefit che l’azienda offre ai propri Team Member.Tra questi,il Go Hilton Team Member Travel Program, che offre sconti vantaggiosi negli hotel Hilton di tutto il mondo, e Care for All, una piattaforma di strumenti e risorse per supportare il benessere mentale e le curedei Team Member.

Partecipare al Recruitment Dayè molto semplice: basta consultare le posizioni disponibili sul portale dedicato all’evento e candidarsi a quelle di proprio interesse, allegando il curriculum aggiornato. Dopo che lo staff di LavoroTurismo, organizzatore dell’evento, avrà esaminato le candidature, i profili più in linea saranno invitati a tenere un breve colloquio telefonico. Successivamente, i candidati che avranno superato questo primo momento potranno sostenere il colloquio in presenza, a seconda della struttura scelta. Per scoprire le posizioni aperte e iniziare la candidatura, visitare il sito: https://inrecruiting.intervieweb.it/hilton/it/career