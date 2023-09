Aprono due nuovi supermercati: a Monza il maxi job day per 100 assunzioni

Una giornata di selezione a Monza. Giovedì 14 settembre (oggi, Ndr) il gruppo Iperal in vista delle aperture di due nuovi punti vendita in Brianza ha organizzato un Job Day in città.

L'azienda della grande distribuzione organizzata nata in Valtellina nel 1986 oggi conta oltre 50 punti vendita, tra ipermercati e supermercati in Lombardia e prevede altre due aperture a Vedano al Lambro e Varedo per cui ha aperto le selezioni per la ricerca di 100 giovani.

"Siamo alla ricerca di circa 100 giovani talenti in vista dell’apertura dei nuovi punti vendita di Varedo e Vedano al Lambro, ma anche per rafforzare i negozi già presenti in Brianza, presentati al nostro Job Day".

Le selezioni sono in programma giovedì 14 settembre dalle 9 alle 17 – non è necessaria nessuna conferma/prenotazione, serve solo portare con sè il curriculum e presentarsi presso il Teatro Binario 7 di via Turati 8 a Monza.

La selezione è rivolta a giovani, anche senza esperienza, alla ricerca di un lavoro nella grande distribuzione organizzata, specialisti e professionisti di settore (capireparto e addetti). Si ricercano cassiere, addetti per i reparti box informazioni/cassa e drive/spesa online, addetti alla sistemazione merci, addetti reparto ortofrutta e freschi libero servizio e addetti ai banchi alimentari: macelleria, salumeria, panetteria e pescheria. Tra i requisiti: flessibilità oraria e al lavoro festivo, predisposizione alla vendita e orientamento al cliente.