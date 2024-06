Sono infatti disponibili 14 posti di lavoro. Le figure ricercate sono: 7 istruttori tecnici presso il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e i comuni di Barlassina, Cambiago, Caponago, Cavenago di Brianza, Lentate sul Seveso e Meda (tutte le informazioni a questo link tinyurl.com/ryv5d4d6 ); 2 funzionari contabili presso i comuni di Cavenago di Brianza e Cesate (tutte le informazioni a questo link: tinyurl.com/47kezxbf ); e 5 istruttori del mercato del lavoro per i Centri Per l’Impiego (tutte le informazioni a questo link tinyurl.com/azt4wywu ).

Un lavoro nella pubblica amministrazione a tempo indeterminato? In Brianza si può. Fino alle ore 12 dell’1 luglio sul sito della provincia di Monza e Brianza (a questo link bit.ly/provMB_concorsi ) è possibile inviare la propria candidatura.

Lavori a tempo indeterminato in Comune e in Villa Reale: ecco come candidarsi