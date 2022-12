Commessi, animatori e operai: il parco divertimenti vicino a Monza cerca personale

Il parco divertimenti di Capriate, a pochi chilometri da Monza, cerca personale per la nuova stagione. Il parco a tema lombardo specializzato nell’entertainment per famiglie, visitato ogni anno da più di 1 milione di persone, ha annunciato l’avvio delle selezioni del personale per il 2023.



"Mentre i bambini festeggiano il Natale Incantato sulle giostre, fervono già i preparativi per la nuova stagione che partirà sabato 18 febbraio, con un mese di anticipo rispetto agli anni precedenti, per dare alle famiglie con bambini l’occasione di trascorrere Carnevale al parco" annunciano dalla direzione.



Diverse le posizioni disponibili, con riferimento a tutte le aree di attività del parco: accoglienza e assistenza clienti, biglietterie, operatori giostre e giochi a premio, commessi, addetti alla ristorazione incluso un pizzaiolo e un aiuto cuoco, truccabimbi, animatori con esperienza attoriale o attitudine alla danza, personaggi character, operai per le pulizie del parco, un manutentore meccanico senior e un aspirante manutentore. Posizioni aperte anche nel settore sviluppo per l’ufficio tecnico e nel marketing, per attività legate alla realizzazione di sondaggi e ricerche di mercato. Per la maggior parte delle posizioni è previsto un periodo di formazione e affiancamento all’interno del parco: sono quindi sufficienti in fase di selezione una spiccata predisposizione alle relazioni interpersonali e al sorriso e la conoscenza delle lingue straniere per gli operatori a contatto con il pubblico.

Oltre ad essere anticipata di un mese rispetto al solito, quest’anno la ricerca coinvolge un numero maggiore di profili rispetto alla media: “Leolandia a pieno regime occupa circa 600 persone ed è un volano per l’occupazione di tutto il territorio. – dichiara il Presidente Giuseppe Ira – Nel nostro panel possono quindi avere un ruolo importante anche le fasce solitamente più fragili che si affacciano sul mercato, come i giovani alle prime armi, a cui offriamo un’opportunità interessante per entrare nel mondo del lavoro e mettersi alla prova, scoprendo le proprie inclinazioni professionali in un ambiente dinamico e divertente”.

I colloqui si svolgeranno nel mese di gennaio: per segnalare la propria candidatura o avere maggiori informazioni è possibile consultare il link “Lavora con Noi” del sito Leolandia https://www.leolandia.it/ lavora-con-noi.html.