Il parco divertimenti che l'anno scorso ha dato lavoro a 600 persone cerca personale

Nuove opportunità di lavoro a Leolandia. Il più importante parco a tema per famiglie in Italia (alle porte della Brianza) ha aperto le selezioni di nuovi dipendenti in vista della stagione 2023. Leolandia aprirà il 18 febbraio (un mese in anticipo rispetto alle altre strutture) in concomitanza con il carnevale.

Il parco divertimento è alla ricerca di giovane lavoratori, ma non solo. Sono richieste persone con e senza esperienza pronte a intraprendere questa nuova avventura lavorativa che prevede corsi di formazione teorica e sul campo rivolti a chi non ha mai lavorato in un parco a tema. Oltre a fornire le informazioni e gli strumenti indispensabili per svolgere la mansione assegnata, il training punta su formazioni specifiche e riconosciute, come quelle in ambito sicurezza e HACCP, ma anche sull’acquisizione di una giusta attitudine nel lavoro in team e nelle relazioni con gli ospiti.

“Nel 2022 abbiamo dato lavoro a 600 persone che hanno potuto ricevere una prima formazione professionale, offrendo a tanti giovani un’opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. - commenta Giuseppe Ira, presidente di Leolandia -. Quest’anno proponiamo contratti più lunghi, garantendo l’acquisizione di soft-skills fondamentali per lavorare a contatto con il pubblico: competenze trasversali utili in un’ottica di crescita professionale e personale. Ci auguriamo che il nostro impegno come azienda sia controbilanciato dagli interventi del governo sulle politiche del lavoro, allo scopo di assicurare un migliore e più efficace coordinamento tra offerta e domanda di posizioni stagionali, a vantaggio tanto del comparto dell’entertainment quanto di quello del turismo”.

La selezione è già partita e prevede colloqui di gruppo e individuali, rivolti a candidati di qualsiasi età e livello di esperienza: gli unici requisiti indispensabili sono una spiccata predisposizione al sorriso e alle relazioni interpersonali, con particolare riferimento alle famiglie e ai bambini, e la conoscenza delle lingue straniere per alcune mansioni a contatto con il pubblico. Numerose le posizioni aperte: addetti alle biglietterie, all’accoglienza e all’assistenza ospiti, operatori giostre e giochi a premio, truccabimbi, animatori in grado di dare vita ai numerosi personaggi del parco con esperienza attoriale o attitudine alla danza, commessi, addetti alla ristorazione, incluso un pizzaiolo e un aiuto cuoco, operai per i settori pulizia e manutenzione. Disponibili anche posizioni nel settore sviluppo per l’ufficio tecnico e nel marketing, per attività legate alla realizzazione di sondaggi e ricerche di mercato.

Per segnalare la propria candidatura o avere maggiori informazioni è possibile consultare il link “Lavora con Noi” del sito Leolandia: