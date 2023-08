In Brianza apre un nuovo supermercato: si assumono 27 lavoratori

A Carnate apre un nuovo punto vendita della Lidl. La nota catena della grande distribuzione è alla ricerca di 27 persone da assumere all’interno del nuovo store. Si cercano: assistant store manager; addetto alle vendite; apprendista addetto alle vendite; addetto vendite 8 ore domenicali; operatore di filiale.

Nel dettaglio, l’assistant store manager ricoprirà un ruolo fondamentale di supporto a tutte le attività manageriali dello store manager, come ad esempio la gestione del personale e dell'assortimento. L’addetto vendite lavorerà a contatto con la clientela attraverso attività di cassa, rifornimento merce e assistenza clienti, mentre l’apprendista addetto vendite collaborerà con il team per una gestione efficiente del punto vendita, occupandosi di rifornimento prodotti, operazioni di cassa e assistenza al cliente, contribuendo così a rendere più piacevole l'esperienza di acquisto. Infine, l’operatore di filiale si occuperà delle operazioni di pulizia e rifornimento scaffali garantendo un supporto fondamentale alle attività quotidiane all'interno del punto vendita. Lidl, che assicura processi di formazione in ingresso e continua per i propri collaboratori, ha al suo interno una figura, il training manager, dedicata e presente sul territorio che si occupa di promuovere lo sviluppo delle nuove risorse e di valorizzarne la crescita professionale.



Il recruiting day si terrà il giorno 5 settembre in presenza dalle ore 9 alle 17. Il luogo esatto verrà indicato solo a seguito dell’invio, entro il 25 agosto 2023, della candidatura online sul sito lavoro.lidl.it. Lidl contatterà i profili maggiormente in linea con le posizioni ricercate per illustrare le modalità dei successivi step di selezione.