Apre un nuovo McDonald's in Brianza: ecco dove inviare il cv

McDonald's apre un nuovo locale in Brianza, a Caponago, e cerca personale. La nota catena di fast food si amplia e a breve inaugurerà un nuovo punto vendita nel comune brianzolo. La conferma arriva direttamente dal sindaco Monica Buzzini che sulla sua pagina Facebook annuncia la nuova apertura postando anche la locandina di ricerca di personale. Nella certezza che possa essere un'occasione per chi è alla ricerca di un posto di lavoro, questa volta neanche lontano da casa.

Sono aperte diverse posizione lavorative: sia per chi è alla ricerca di un posto stabile, sia per chi cerca un lavoro flessibile. È possibile consegnare il proprio curriclum nei ristoranti della nota catena ubicati a Pioltello, Gorgonzola, Cologno Monzese e Bellinzago, oppure on line inviandolo all'indirizzo di posta elettronica lavoro@calisesrl.com.

McDonald's in Brianza negli ultimi anni ha aperto diversi locali, offrendo così possibilità di lavoro a giovani (e meno giovani) alla ricerca di un'occupazione.