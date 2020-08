Offerte di lavoro, McDonald's cerca 40 dipendenti e assume: ecco come candidarsi

McDonald's assume dipendenti. Il colosso americano del fast food sta cercando 40 persona da inserire nel suo nuovo ristorante di Sesto San Giovanni che aprirà nei prossimi mesi.

L'azienda, più nel dettaglio, sta cercando addetti alla ristorazione: personale che si dividerà tra la cucina e la sala ristorante. Il termine per presentare le candidature è il 4 settembre.

Come candidarsi

Le candidature devono essere caricate sul sito della compagnia. Nella prima fase di selezione verrà richiesto di rispondere a un questionario riguardo diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati. I candidati ritenuti idonei potranno passare alla fase successiva che consiste in un test volto a individuare le aree di forza comportamentali.

Coloro che supereranno il test verranno contattati da McDonald’s e invitati a un colloquio individuale in cui i candidati potranno chiedere tutte le informazioni sull'azienda.

Lavoro McDonald's

Negli ultimi due anni, McDonald’s Italia ha creato oltre 3mila nuovi posti di lavoro, la maggior parte dei quali nella fascia d’età 18 e 24 anni. La società è in Italia da oltre 30 anni e conta 600 ristoranti in tutto il pese per un totale di 24mila persone impiegate che servono ogni giorno 1 milione di clienti. I ristoranti italiani sono gestiti per il 90% secondo la formula del franchising grazie a 140 imprenditori locali. Anche i fornitori sono "locali": l'84% è formato da aziende con stabilimenti in Italia. Nel mondo McDonald’s è presente in oltre 100 Paesi con più di 36.000 ristoranti.