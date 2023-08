Apre un nuovo fast food alle porte della Brianza e cerca personale

Il cantiere è ancora in fase di lavori e il ristorante sarà pronto a breve. Ma è già iniziata la selezione per la ricerca di personale per il nuovo McDonald's a Trezzo sull'Adda, comune milanese alle porte della Brianza. In vista dell'apertura del fast food l'amministrazione comunale ha stipulato un accordo per dare priorità all'assunzione di personale residente proprio nel comune di Trezzo. Ed è possibile inviare il curriculum entro il 31 agosto a: segreteria@comune.trezzosulladda.mi.it.

"I candidati selezionati saranno convocati per un colloquio direttamente da McDonald's che fornirà loro tutte le informazioni utili" spiegano dal municipio.

La selezione di risorse riguarda ragazzi, studenti, mamme e papà di età compresa dai 18 ai 40 anni. Si offre contratto part-time per riuscire "facilmente a conciliare studio, famiglia e vita privata, "contratti stabili" e "possibilità di crescita professionale in un ambiente dinamico e informale". "Le selezioni non sono gestite dal comune, ma direttamente da McDonald's" specificano dal municipio.

Per info chiamare il numero: 039 6095661 o scrivere a cv.busnago@gmail.com lasciando il proprio numero per essere ricontattati.