Impiegati, operai, magazzinieri: in Brianza 13 offerte di lavoro (anche a tempo indeterminato)

Impiegati, operai addetti all'assemblaggio e alla manutenzione, muratori e geomatri. Sono più di dieci le offerte di lavoro settimanali che arrivano dai centri per l'impiego del territorio a Monza, Vimercate e Cesano Maderno. Eccoli elencati, con il riferimento dell'annuncio e le indicazioni per inoltrare la propria candidatura.

Rif: 22OCT232

Piccola azienda del settore 'ASSEMBLAGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE PORTE/PORTONI TAGLIAFUOCO CIVILI E INDUSTRIALI' con sede in COLOGNO MONZESE (MI), ricerca 1 OPERAIO/A AIUTO MONTAGGIO PORTE/PORTONI con i seguenti compiti: - Aiuto Capo Squadra per montaggio porte/portoni civili/industriali motorizzati, collaudi e verifiche di funzionamento, manutenzione ordinaria. Si richiede: Indispensabile patente B (il candidato dovrà recarsi in azienda all'orario indicato e con il furgone aziendale raggiungere il luogo della commessa di lavoro), e preferibili esperienza maturata nel ruolo, conoscenza dei principi base di elettrotecnica, capacità organizzative, autonomia e precisione Si offre: contratto a tempo indeterminato, distribuito su 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì (7:00- 16:00 con un'ora di pausa). E' richiesta la disponibilità ad effettuare straordinari e occasionali trasferte nel nord Italia. Si offrono altresì buoni pasto e telefono aziendale.

Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif: 463NOV232

Piccola azienda del settore 'FABBRICAZIONE DI MOBILI NON METALLICI PER UFFICIO E NEGOZI' con sede in BIASSONO (MB) ricerca 1 DISEGNATORE con i seguenti compiti: con i seguenti compiti: Utilizzo programmi di grafica (Illustrator, Autocad, Rhino); gestione clienti ed ordini; Capacità di gestione settori espositori e arredi per negozi (richiesta esperienza) Si richiede: Esperienza di almeno 2 anni nella mansione, Patente B, automunito/a, Inglese Buono, Ottima consocenza di word, excel, power point, internet e posta elettronica, Autocad, Illustrator Base e Rhino

Si offre: Tempo Indeterminato full time dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 18

Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif: 18DEC232

Media azienda del settore 'VENDITA PRODOTTI HVAC' con sede in MUGGIO' (MB) ricerca 1 OPERAIO/A TECNICO ESTERNO ED OFFICINA con i seguenti compiti: Presso ufficio Services e dopo un adeguato periodo di formazione, seguire le manutenzioni programmate di impianti, ventilatori di metropolitane e Gallerie, manutenzione su unità di trattamento aria e chiller ed eseguire lavori di montaggio e riparazione in officina. Costituiscono requisiti preferenziali la formazione in manutenzione impianti meccanici ed in ambito elettrotecnico www.afolmonzabrianza.it Si richiede: Indispensabile Licenza Media Inferiore Capacità di lavoro in team, Motivazione ed Entusiasmo, Buon uso di excel ed ottimo di internet ed email, Inglese Sufficiente, Buona Manualità, Puntualità e Precisione, Patente B, Automunito/a. Non sono previste trasferte Si offre: iniziale contratto di Apprendistato Professionalizzante (II Livello) o Tempo Determinato in base ad esperienza maturata Full time su 5 giorni la settimana dalle 8.30 alle 17.30 e possibilità di flessibilità in entrata ed in uscita in base ad esigenze legate alla commessa di lavoro. Sono previsti ticket, telefono e pc aziendale.

Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it Centro per l’Impiego di Vimercate

Rif: 51NOV2310

Per azienda di commercio all'ingrosso con sede a Concorezzo si ricerca un/una Autista consegnatario/a per consegne di prodotti che si occuperà di caricamento/scaricamento della merce e consegna al cliente. Si richiede: patente B, affidabilità, ottima propensione al rapporto con il cliente. Residenza/domicilio a Concorezzo Si offre: tempo determinato con possibilità di trasformazione a Indeterminato. Full time con orario di lavoro dal lun. al ven. dalle ore 4.00 alle ore 12.00 Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Rif: 13DEC2310

Per azienda sita in Vimercate, si ricerca n° 1 MAGAZZINIER*-INSTALLATORE/TRICEASSEMBLATORE/TRICE che si occupi di gestire il magazzino, svolgere lavori di assemblaggio presso il magazzino, oltre che installare materiale presso contesti sanitari quali ospedali e case di riposo. Sono previste trasferte. Richiesto PATENTINO DEL MULETTO in corso di validità

Si offre: contratto a tempo determinato full time dal lun al ven. dalle ore 8.30-13.00 e dalle 14.30-18.00

Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it Rif: 11DEC2310 Per azienda sita in CARNATE si ricerca n 1 TIROCINANTE CONTABILE che si occuperà tramite apposito progetto formativo di acquisire e svolgere operazioni di contabilità, corrispondenza email, utilizzo programma gestionale per ordini, preventivi, ddt, fatture, monitoraggio scadenze, pagamenti fornitori, incassi oltre che archiviazione e classificazione di documentazione amministrativo-contabile. Si offre: inserimento in tirocinio full time dal lun. al ven. dalle ore 8-12.30 e dalle 14-17.30. Indennità di partecipazione

Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Rif: 3DEC2310

Per studio commercialista a PESSANO CON BORNAGO si ricerca addetto/a paghe e contributi che si occuperà di: elaborazione cedolini paghe contratti Commercio, Pubblici servizi, Studi professionali, Metalmeccanica artigiani e industria, Barbieri e Parrucchieri, Edilizia, Alimentari artigianato. Compilazione dati per trasmissione casse edili, correzioni uniemens, elaborazioni mod. CU, 770, autoliquidazione INAIL, casse integrazioni, infortunio INAIL. Registrazione fatture di vendita. Si offre: Contratto a tempo indeterminato; orario di lavoro dal lun. al ven. dalle ore 8.30-12.30 e 14.00- 18.00 Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Rif: 5DEC2310

Per azienda di manutenzione a Vimercate si ricerca un tecnico addetto alla manutenzione che si occuperà di Manutenzione mezzi e impianti antincendio, lavori elettrici. E' richiesta esperienza di 1/2 anni nella mansione. Si offre: contratto a tempo determinato/indeterminato; orario di lavoro: dal lun. al ven. full time dalle 8.00 - 12.00 e dalle 13.00 - 17.00. Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Rif: 219NOV2310

Per multinazionale italiana che opera nel settore dei servizi di ristorazione per chi viaggia, si ricercano operatori/operatrici multiservizi che si occupino di: servizio al cliente; preparazione alimenti (croissant, panini, pizze, primi e secondi piatti); allestimento vetrine snack e ristorante; gestione cassa;-gestione assortimento e allestimento area market; carico/scarico merce. Si offre contratto part time di 24 ore 5/7 giorni settimanali con disponibilità a lavorare su turni, festivi e a svolgere straordinari quando richiesto. E' gradita, ma non indispensabile, esperienza pregressa nel ruolo. Inviare candidature con cv allegato a ido.vimercate@afolmb.it Centro per l’Impiego di Cesano Maderno

Rif: 186NOV233

Azienda logistica di Cesano Maderno ricerca TIROCINANTE IMPIEGATO/A LOGISTICO con i seguenti compiti: gestione e inserimento ordini e bollettazione tramite gestionale AS400, gestione centralino e contatto corrieri e magazzinieri. Si richiede: nessuna particolare esperienza, è gradito un diploma di maturità. Si offre: tirocinio finalizzato all’inserimento definitivo, orario di lavoro 11.00-20.00 con 1 ora di pausa, da lunedì a venerdì. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif: 6OCT233

Azienda del settore impiantistica/edile con sede in Desio ricerca un/a GEOMETRA DI CANTIERE da inserire con i seguenti compiti: predisposizione, organizzazione e gestione di tutte le fasi relative al cantiere in essere, disegno autocad, contabilità di cantiere, gestione delle maestranze. Si richiede: esperienza pluriennale nella posizione Si offre: Full time, tempo determinato iniziale con successiva trasformazione a tempo indeterminato. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif: 10DEC233

Azienda con sede a Limbiate ricerca ELETTRICISTA CIVILE/INDUSTRIALE con i seguenti compiti: realizzazione, installazione e manutenzione impianti elettrici civili e industriali, impianti citofonici, impianti tv/sat. Si richiede: diploma o attestato tecnico/professionale. E’ necessario aver maturato un’esperienza pregressa nella mansione. Si offre: contratto determinato inziale con possibilità di assunzione definitiva, orario full time da lunedì a venerdì. Disponibilità a straordinari il sabato. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif: 14DEC233

Azienda con sede a Ceriano Laghetto ricerca n. 2 MURATORI. Si richiede: E’ necessario aver maturato un’esperienza pregressa nella mansione. Richiesta patente C. Disponibilità a trasferte presso cantieri in ambito provinciale e regionale (Milano e Varese) Si offre: contratto a tempo determinato, orario full time. Disponibilità a straordinari il sabato. Previsto rimborso spese per il pranzo Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it