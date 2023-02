La partecipata del comune cerca dipendenti: ecco le figure richieste

Monza Mobilità, l’azienda di servizi partecipata interamente dal comune di Monza, cerca dipendenti. Tre le figure richieste e per le quali è stata indetta una selezione pubblica. Monza Mobilità è alla ricera di un direttore tecnico, ingegneri civili e addetti alla segreteria tecnica.

Il direttore tecnico sarà responsabile della gestione tecnica aziendale, dei parcheggi e dei servizi connessi, degli uffici per la gestione della Ztl e riporterà direttamente all’amministratore unico. "Tra le responsabilità affidate al direttore - si legge nella nota ufficiale diffusa dal comune di Monza - la programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di nuova realizzazione, di manutenzione ordinaria, ciclica e straordinaria in relazione alle aree di competenze di Monza Mobilità, inclusi gli interventi ed investimenti previsti. Inoltre, fornirà input e indirizzi per nuovi investimenti, siano essi interventi di manutenzione straordinaria o di costruzione di nuove opere o implementazione di nuove attività. Collaborerà, individuerà e promuoverà l’adozione o lo sviluppo di tecnologie innovative per efficientare le attività di monitoraggio e manutenzione; per incentivare sistemi di interconnessione e scambio dati tra rete stradale e veicoli in transito; per predisporre le infrastrutture atte a garantire la percorribilità della rete di competenza attraverso nuove forme di mobilità".

Una figura molto importante visti soprattutto i prossimi delicati appuntamenti che, in tema di mobilità, attendono il capoluogo monzese: l'elaborazione del PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e di tutte le attività connesse alla progettazione del prolungamento di MM5 a Monza. “Monza è una città che ha bisogno di ‘correre’ - ha commentato il sindaco Paolo Pilotto -. Va in questo senso la necessità di una visione strategica della mobilità, nell’ottica della sostenibilità e di una integrazione sempre maggiore con il trasporto pubblico”. I bandi scadono il prossimo 20 febbraio: tutti i requisiti e le info utili sono online su www.monzamobilita.it

Delle figure diringeziali e del Pums aveva parlato settimana scorsa il consigliere Paolo Piffer (Civicamente). Il consigliere di minoranza aveva presentato durante il consiglio comunale un'interrogazione proprio in merito al lavoro svolto dai consulenti sul tema del Pums e aveva chiesto chiarimenti sulle presunte dimissione del direttore generale di Monza Mobilità. Sulla vicenda delle dimissioni del direttore generale della partecipata del comune la redazione di MonzaToday ha chiesto chiarimenti in comune. Siamo in attesa di ricevere aggiornamenti.