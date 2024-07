Un nuovo supermercato Iperal apre vicino a Monza: assunzioni e un job day

Iperal apre un nuovo supermercato a Cassano d'Adda e cerca personale. L'azienda ha organizzato un nuovo Job Day il 4 luglio presso il Teatro Cassanese TECA: l'evento è aperto a tutti senza necessità di appuntamento. L'insegna valtellinese è alla ricerca di personale per il nuovo negozio di Cassano d'Adda, la cui apertura è prevista in autunno.

Le figure ricercate

Si cercano candidati con diversi profili professionali: quelli che hanno una solida esperienza lavorativa alle spalle, chi desidera reinventarsi e giovani talenti alla ricerca della loro prima opportunità nel mondo del lavoro. A tutti i neo assunti è offerto un percorso di formazione su misura per la posizione scelta, insieme a possibilità concrete di crescita all'interno della nostra azienda. Diverse le posizioni e i reparti da ricoprire: cassa, box informazioni, banchi di salumeria, macelleria e pescheria, ortofrutta, latticini, surgelati (a libero servizio), scatolame e spesa online. Per le figure senior sono aperte le selezioni per capireparto, macellai, salumieri, pescivendoli ed esperti di reparto.



Tutti gli interessati potranno presentarsi a Cassano D’Adda presso il TECA – TEATRO CASSANESE giovedì 4 Luglio dalle ore 09:30 alle ore 16:30, senza appuntamento, portando con sé il proprio curriculum. Al Job Day, saranno presenti almeno dieci rappresentanti del Gruppo Iperal, tra responsabili delle risorse umane e direttori di negozio. Verranno valutati i curriculum di tutti i candidati e ci sarà la possibilità di sostenere un breve colloquio.