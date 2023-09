Si cercano operai e addetti alla logistica: una giornata di selezioni in Brianza

In Brianza si cercano operai addetti all’assemblaggio e al carteggio e risorse in ambito logistico. E il centro per l’Impiego di Monza, in collaborazione con il comune di Villasanta e l’Agenzia per il Lavoro Manpower, ha organizzato un recruiting day.

giovedì 5 ottobre, dalle ore 14:00, presso la Sala Congressi di Villa Camperio a Villasanta. Durante il recruiting day, i partecipanti potranno effettuare colloqui informativi con i selezionatori di Manpower e potranno consegnare un proprio curriculum vitae per candidarsi alle offerte di lavoro. Nel dettaglio, le figure richieste sono quelle di addetti alla logistica (non è richiesto il possesso del patentino per l’utilizzo del carrello elevatore), operai addetti all’assemblaggio o al montaggio meccanico e addetti al carteggio. All’incontro saranno inoltre presenti gli operatori del Centro per l’Impiego di Monza per fornire indicazioni sui servizi di orientamento, sui progetti di Politiche Attive del lavoro (il programma GOL “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori)” e sui corsi di formazione e riqualificazione professionale disponibili sul territorio.

Per maggiori informazioni o per confermare la partecipazione (entro il 3 ottobre) è possibile scrivere al seguente indirizzo l.cancellara@afolmb.it