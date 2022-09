Le piscine monzesi che assumono bagnini (ma non solo)

Riparte la stagione dei corsi e al centro natatorio Pia Grande e alla piscina di Triante - entrambe gestite dalla società Gis Milano - si cercano professionisti da assumere.

L'annuncio sulla pagina Facebook del centro natatorio di via Murri a Monza. "Per le sedi di Monza, (Triante, Pia Grande), Pessano, Cologno Monzese e Pieve Emanuele, GIS Milano SSD SRL ricerca le seguenti figure da inserire in organico - si legge sul post -. istruttore nuoto (tutti i livelli: neonati, pre-scolare, scolare, ragazzi, adulti); istruttore acquafitness; assistente bagnanti. Se interessati, inviare le candidature a piscinatriante@gismilano.it o telefonare al 3471912528".

I corsi alla piscina Pia Grande riprenderanno il prossimo 19 settembre, ma è già possibile iscriversi.