PizzAut assume cuochi e camerieri (non autistici)

Conto alla rovescia: il cantiere del nuovo locale PizzAut a Monza procede velocemente. Intanto è partita la formazione dei futuri cuochi e camerieri autistici, ma si cercano anche quattro lavoratori cosiddetto neurototipici, cioè non autistici.

"PizzAut offre lavoro a Monza - si legge nell'annuncio pubblicato sul profilo Facebook -. 2 camerieri e 2 cuochi neurotipici da inserire nel locale che aprirà a breve nell'ex area Philips". I candidati (naturalmente l'offerta di lavoro è aperta sia agli uomini, sia alle donne) oltre ad avere esperienza solida e pluriennale nel campo della ristorazione dovranno essere persone 'speciali'.

"Dovranno essere persone che abbiano il desiderio e lo spirito giusto per far parte di un progetto innovativo, una brigata dove non si alza mai la voce - si legge nell'annuncio -. Che vengano al lavoro con il sorriso, attente alle regole ma soprattutto alle eccezioni, che abbiano voglia di giocare e di mettersi in gioco, capaci di ascoltare anche chi non parla, attenti, pazienti e inclusive". Poi sono richieste anche una minima conoscenza dei cartoni animati (tanto amati dagli altri colleghi) e la disponibilità la sera di riaccompagnare a casa un paio dei suoi colleghi autistici.

I candidati dovranno essere quindi automuniti, residenti a Monza o circondario. PizzAut offre: "un' assunzione con contratto regolare e a tempo pieno - prosegue l'annuncio - un'esperienza stimolante che può fare apprezzare il vero valore delle cose, possibilità unica di crescita professionale ed umana e la possibilità di costruire insieme a noi un mondo migliore". Viene data la precedenza ai lavoratori in Naspi o in cassa integrazione.

La candidatura può essere inviata all'indirizzo: direzione@pizzaut.it