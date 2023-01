PizzAut cerca 20 ragazzi autistici: per loro un futuro da pizzaioli e camerieri

A meno di tre mesi dall'inaugurazione del locale PizzAut a Monza (previsto per il 2 aprile) iniziano a scaldarsi i forni per insegnare il mestiere di pizzaiolo e di cameriere a 20 ragazzi (e ragazze) autistici che vivono in provincia di Monza e Brianza o nel milanese.

Il corso, che partirà dalla metà di febbraio, è rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Aut Academy è l'Accademia di PizzAut un progetto formativo di Nico Acampora realizzato in collaborazione fra PizzAut Onlus, Fondazione Mazzini e CM Milano.

"Offriamo dignità, inclusione e formazione - spiega Nico Acampora, il 'papà' di PizzAut -. E la possibilità di poter lavorare, regolarmente assunti, nella pizzeria che a breve verrà aperta a Monza, all'Energy Spring Park la grande area ex Philips". Il nuovo locale di PizzAut di Monza si estenderà su 1.200 mq. "Dove potremo far lavorare altri 25 ragazzi autistici, dando loro dignità, competenze e speranza di un futuro migliore - ricorda Acampora -. Un ristorante di 1200 mq dove costruiremo 2 alloggi come palestra di autonomie per i ragazzi, dove potranno sperimentare la vita autonoma".

Il corso - che formerà futuri camerieri e pizzaioli – prevede: 100 ore di lezione in aula nei laboratori della Fondazione Mazzini di Cinisello Balsamo; 100 ore di stage curriculare per tutti gli iscritti a completamento del corso; 500 ore di tirocinio retribuito all'interno dei ristoranti PizzAut. Inoltre per chi al termine della fase precedente di stage avrà raggiunto adeguati livelli di sicurezza e autonomia ci sarà la possibilità di essere regolarmente assunti nel nuovo locale PizzAut di Monza.

"Il corso è completamente gratuito, anzi durante la fase di tirocinio sarà PizzAut a pagare i ragazzi", precisa Acampora. Per partecipare è necessario inviare la domanda e il curriculum (comprensivo della diagnosi di autismo) a lavoro@fondazionemazzini.com. Per maggiori informazioni telefonare al numero 351.6520982.