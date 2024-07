L'azienda che cerca 500 addetti alla sicurezza (anche a Monza e Brianza)

Un recruiting day dedicato alla selezione di ben 500 nuovi addetti alla sicurezza e alla vigilanza privata da assumere nei prossimi sei mesi. L'azienda, Istituto di Vigilianza Coopservice, dà appuntamento a tutti gl iinteressati per mercoledì 10 luglio dalle 9.30 alle 17 in via Vincenzo Monti 54 a Rho.

Le figure ricercate sono guardie particolari giurate, addessi alla sicurezza, tecnici per l'installazione di impianti di sicurezza. Come riferisce MilanoToday il territorio principale di lavoro è Milano, anche se è possibile che vengano richiesti trasferimenti in Emilia-Romagna per cui è previso un sostegno economico con possibilità di alloggio. Ivc punta a una crescita importante entro il 2026 e per far fronte allo sviluppo del modello di business serve nuova manodopera. Con le 500 nuove assunzioni l'organico totale salirà a 3.700 dipendenti.

"I recenti rinnovi del contratto collettivo di lavoro, iniziati lo scorso anno, porteranno ad aumenti salariali in tranches trimestrali per il settore della vigilanza privata e all’introduzione della quattordicesima mensilità per gli addetti ausiliari alla sicurezza - afferma Antonio Di Prima, amministratore delegato di Istituto di Vigilanza Coopservice -. Milano rappresenta sicuramente una piazza importante per noi, ci stiamo espandendo molto su questo territorio e da febbraio scorso gestiamo anche i servizi di security delle aree comuni all’interno del Mind Milano Innovation District. Istituto di Vigilanza Coopservice intende crescere nel mondo della vigilanza e della sicurezza privata continuando ad investire in tecnologia e innovazione e ad operare con grande attenzione al benessere dei propri dipendenti, come testimoniato anche dalle numerose certificazioni ottenute in materia di salute e sicurezza, parità di genere, diversità e inclusione".

Per partecipare al recruiting day è sufficiente inviare una mail a: recruiting.sicurezza@ coopservice.it

Per maggiori info: https://www. vigilanzacoopservice.it/ recruiting-day-sicurezza- milano/