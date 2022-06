In Lombardia si cercano 250 operai metalmeccanici. Ad aprire la selezione è stata Jobtech, agenzia per il lavoro completamente digitale che punta al reclutamento di 250 operai metalmeccanici da impiegare in aziende delle province di Milano e Monza-Brianza. Per trovare profili da selezionare organizza un Digital Recruiting Day.

"Il prossimo 29 giugno avrà luogo un evento virtuale per intercettare figure con e senza esperienza ma desiderose di trovare lavoro in uno dei contesti più appetibili e recettivi del nostro Paese. Tra le figure ricercate si va dagli operai generici a quelli specializzati, dagli esperti di assemblaggio componenti ai saldatori, dagli addetti al confezionamento agli operai di produzione" spiegano dalla società.

"Durante l’evento verranno effettuati dei colloqui conoscitivi per conoscere meglio i candidati e i loro interessi in ambito lavorativo, in modo da riuscire ad indirizzarli alle aziende con opportunità in linea con le loro esperienze pregresse. Verranno, inoltre, forniti gratuitamente consigli e suggerimenti per rendere più efficace ed appetibile il curriculum vitae e organizzati dei mini training per condurre al meglio i colloqui con le imprese, per aumentare le opportunità di assunzione".

"La ricerca attiva di lavoratori è parte integrante della nostra attività - dichiara Paolo Andreozzi, CEO e founder di Jobtech - ma per quanto riguarda il mondo degli operai specializzati ci sentiamo rivestiti di un impegno ancora maggiore, perché vogliamo fare la nostra parte in merito al tema della sicurezza sul lavoro, che vede questo segmento produttivo più penalizzato di altri. Siamo un’agenzia per il lavoro e abbiamo un ruolo strategico nel tutelare i lavoratori nel rispetto della contrattazione nazionale, promuovendo, al contempo, attività di formazione e di tipo assistenziale".

Per candidarsi è possibile visitare la pagina: bit.ly/recruiting-day-jobtech