Magazzinieri, camerieri, addetti e archetti: a Monza e in provincia si cercano 110 lavoratori

Si cercano 110 lavoratori a Monza e provincia per il settore metalmeccanico, la logistica, la ristorazione e il turismo. In città ha inaugurato una nuova filiale Humangest, Agenzia per il Lavoro di SGB Humangest – gruppo italiano specializzato nei servizi di recruitment, formazione, gestione delle risorse umane e outsourcing. La sede è in via Felice Cavallotti, 11. Si tratta della 52a filiale in Italia (accanto alle 30 estere) per SGB Humangest.

Sono oltre 100 le posizioni aperte a Monza e provincia – con particolare richiesta di giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni, diplomati e con esperienza pregressa di almeno uno o due anni nel settore in cui operano. Particolarmente attivi nella ricerca di personale sono il settore dell’industria metalmeccanica, della logistica – sempre in crescita dal 2020 – e della ristorazione, con la prospettiva della cessazione dello stato di emergenza.

L’inaugurazione si è tenuta alla presenza di numerosi cittadini e rappresentanti del mondo industriale e delle Istituzioni. Fra questi, Fabrizio Sala, Assessore per l'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione della Regione Lombardia e Riccardo Borgonovo, Vicepresidente della Provincia con deleghe a sociale, lavoro e pianificazione del territorio, che hanno espresso la loro soddisfazione per l’apertura di questo nuovo punto di riferimento per il territorio e il tessuto lavorativo della Brianza. “L’inaugurazione di una filiale Humangest a Monza è molto importante per la città, per la Brianza e per tutta la Lombardia. Per questo abbiamo voluto essere qui, al taglio del nastro, perché Humangest consente un incontro di qualità fra domanda e offerta nel mondo del lavoro; un incontro che si basa sulla ricerca, sulla formazione e sulla capacità di interconnettersi con un territorio, con il suo sistema universitario, delle imprese e delle associazioni.”, ha commentato l’Assessore Fabrizio Sala. “Il mismatch che fra questi mondi e quello del lavoro riesce ad essere colmato grazie a realtà virtuose come queste. Quindi, grazie a Humangest, che ha scelto Monza per aprire una sua nuova, importante, filiale”.

“La provincia di Monza e Brianza è un’area estremamente strategica per SGB Humangest. Dalle nostre analisi, infatti, risulta che il mercato del lavoro mediamente nella zona è in crescita dell’8% rispetto allo scorso anno, con un picco superiore al 30% per i giovani nella fascia d’età tra i 18 e i 35 anni”, afferma Mario Di Maolo, Direttore Operativo Nord Italia di SGB Humangest Holding. “Essere presenti sul territorio con una nuova filiale – la settima in Lombardia – per Humangest è anche l’opportunità di dialogare con le espressioni vitali che lo vivono ogni giorno. Significa diventare anche noi protagonisti del territorio in cui operiamo accanto al mondo industriale, alle Istituzioni, agli Istituti scolastici, alle Associazioni sociali, culturali e sportive della provincia brianzola”.

Le offerte di lavoro

Nella nuova filiale, aperta a Monza, i candidati saranno assistiti durante tutto il processo di ricerca, a partire dall’orientamento nel mondo del lavoro e dalla compilazione del CV con consigli utili e pareri esperti. Di seguito, alcuni profili ricercati attualmente da Humangest con inserimento previsto entro l’estate 2022: 40 magazzinieri mulettisti, 24 camerieri, addetti sala e accoglienza, 20 animatori turistici, 8 giuntisti/addetti posa rete fibra, 9 operatori meccanici junior, 6 manutentori elettromeccanici, 3 architetti junior.