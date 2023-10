Magazzinieri, operai e cablatori: una giornata di selezioni per chi cerca lavoro in Brianza

Magazzinieri, operai metalmeccanici, cablatori, operai elettrotecnici. A Desio è in programma un pomeriggio dedicato alle nuove opportunità di lavoro. Si terrà giovedì 12 ottobre 2023, a partire dalle ore 13.30, un Recruiting Day presso la sala Pertini del Palazzo comunale (ingresso da piazza Don Giussani) per conoscere alcune proposte professionali, organizzato dal Centro per l’impiego di Cesano Maderno, in collaborazione con il Comune di Desio, AFOL Monza Brianza e Adecco Spa.

Nel dettaglio, hanno fatto sapere dal municipio e dal centro per l'Impiego, si ricercano: Magazzinieri, Operai metalmeccanici, Cablatori e operai elettrotecnici.

"E’ consigliato avere con sé alcune copie del proprio curriculum vitae. E’ richiesta la disponibilità immediata, pregressa esperienza (anche minima).

Per partecipare occorre scrivere un’email all’indirizzo f.rossetto@afolmb.it entro l’11 ottobre" si legge nella comunicazione.