L'impresa che assume educatori in Brianza

Spazio Giovani impresa sociale è alla ricerca di educatori in Brianza. Sul sito dell'impresa tra le posizioni aperte c'è proprio quella della ricerca di educatori da inserire a Lissone, Giussano, Mariano Comense e Barlassina.

Il professionista verrà assunto per interventi a scuola e domicilio a favore di minori con disabilità o in situazione di disagio o di tutela, da inserire in diversi ambiti o sedi scolastiche della Brianza (Lissone, Giussano, Mariano Comense, Barlassina...),dalla scuola dell’infanzia alle scuole secondarie.

L’educatore si occuperà di: stendere il piano educativo Individualizzato, a seguito di osservazione dei comportamenti e delle dinamiche del contesto scuola; realizzare attività educativo-didattiche in classe per integrazione dello studente con disabilità, progettare e gestire laboratori; curare il lavoro di rete, con docenti, famiglia e specialisti; realizzare anche interventi educativi a domicilio o sul territorio.

Spazio Giovani offre contratto a tempo determinato 12 mesi CCNL cooperative sociali, livello D1 o D2. È necessario essere automuniti. Chi è interessato può inviare il curriculum all'indirizzo di posta elettronica selezione@spaziogiovani.it indicando nell'oggetto Educatore Brianza.