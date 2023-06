Apre in Brianza il nuovo store di prodotti per l'igiene: assunte 8 ragazze del territorio

Tigotà si allarga e apre in Brianza il suo 15esimo store. Taglio del nastro del nuovo negozio del brand che commercializza prodotti di cosmesi, cura della persona e della casa. Lo store si trova a Bovisio Masciago in via Fortuzzi. È il 687esimo negozio in Italia, il 170esimo della Lombardia. La catena negli ultimi tre anni ha aperto 30 nuovi store nella nostra regione, generando nuove opportunità di lavoro. A Bovisio Masciago lavorano 12 persone, di cui 8 donne neoassunte con un’età media di 22 anni.

“Siamo molto legati a questo territorio e l’apertura a Bovisio Masciago rappresenta un altro importante tassello del nostro piano di sviluppo in provincia di Monza e Brianza - afferma Tiziano Gottardo, presidente di Tigotà -. Ringrazio le istituzioni e tutti i cittadini per l’accoglienza e la vicinanza. Inaugurare una nuova filiale è sempre un momento di particolare gioia e abbiamo investito ogni mezzo a nostra disposizione per un’apertura che trasmette positività”. Tigotà in totale conta più di 5mila collaboratori con una percentuale di quote rosa che supera l’85%. Le donne sono infatti 4552 di ben 58 diverse nazionalità. “Continuiamo a crescere anche grazie all’indispensabile e prezioso supporto di tutti i nostri collaboratori e collaboratrici” afferma Gottardo.

Sul sito dell’azienda si possono trovare tutte le posizioni lavorative aperte in Lombardia: attualmente si cercano 37 figure tra consulenti beauty, addetti alla vendita e al rifornimento scaffali. In un’ottica di sviluppo la società è poi alla continua la ricerca di immobili da prendere in affitto per possibili nuove aperture sul territorio, si possono proporre i locali inviando una email a proposte.immobili@ gottardospa.it.