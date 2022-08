In Brianza apre un nuovo negozio, sette nuove assunzioni

Un nuovo punto vendita in città e sette nuovi assunzioni. A Caponago ha aperto Tigotà con il 193esimo negozio in Lombardia del brand che si occupa di prodotti di cosmesi, cura della persona e pulizia della casa. A tagliare il nastro è stata la sindaca Monica Buzzini, accompagnata dalla vice e assessora alle attività produttive e commercio Maria Enrica Galbiati. Quello di viale Monza, a Caponago, è il 14esimo store aperto in provincia di Monza e Brianza. Per l’apertura del negozio sono state assunte sette ragazze con un’età media di 29 anni, provenienti tutte dal territorio circostante.

“Aprire un nuovo punto vendita è sempre un momento di particolare gioia per il gruppo – afferma Tiziano Gottardo, Presidente della società – Questa nuova apertura a Caponago è significativa in termini di prospettiva e crescita. Abbiamo investito ogni mezzo a nostra disposizione per un’inaugurazione che trasmette un segnale positivo sul fronte dello sviluppo. Siamo molto legati ai territori in cui operiamo e cerchiamo di restituire, in termini di servizi, tutto ciò che la zona può offrire”. Tigotà conta più di 5mila collaboratori con una percentuale di “quote rosa” che supera l’85%.

“Vogliamo continuare a crescere – precisa Gottardo – e la Lombardia è sicuramente un nostro punto di riferimento sia per lo sviluppo commerciale che occupazionale”.

La ricerca di personale

Alla sezione “lavora con noi” del sito dell’azienda ci sono tutte le posizioni lavorative aperte, attualmente in Lombardia ce ne sono 34. Si cercano addetti alla vendita, al rifornimento scaffali e consulenti beauty. L’azienda, che da tempo è impegnata nella valorizzazione dell’etica e della trasparenza sul posto di lavoro, è recentemente entrata nella classifica di “Italy’s best employers”, sondaggio realizzato da Statista che ha intervistato oltre 12mila dipendenti di aziende italiane e che premia le imprese dove si lavora meglio, e ha vinto il premio “Insegna dell’Anno” per la categoria drugstore per il quinto anno consecutivo.