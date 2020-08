Trenord assume, si cercano 30 nuovi lavoratori: i profili richiesti e come candidarsi

Trenord assume. L'azienda che gestisce il trasporto ferroviario regionale ha infatti pubblicato un'offerta di lavoro che prevede selezioni per 30 operatori e tecnici della manutenzione rotabili. I nuovi dipendenti - si legge in una nota - "saranno incaricati di svolgere attività pratico operative di installazione, manutenzione e verifica sugli impianti e sulle strutture, sulle apparecchiature, sul materiale rotabile".

Per partecipare alla selezione è necessario inviare la propria candidatura nella sezione "Lavora con noi" sul sito di Trenord entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 7 Settembre 2020. "Farà fede - spiegano dall'azienda - l'ora e la data del sito web dedicato".

Trenord assume, chi può partecipare

"Sono richiesti - ha fatto sapere Trenord - diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore in ambito tecnico - meccanica, meccatronica, elettronica, elettrotecnica, trasporti -, ottima conoscenza della lingua italiana, disponibilità a lavorare su turni - anche festivi e notturni - su tutto il territorio lombardo e una buona padronanza dei più comuni strumenti digitali".

"Costituisce un requisito preferenziale un’esperienza minima di 2 anni in ambito manutentivo. Attraverso un percorso valutativo, condotto insieme all’azienda da un partner specializzato, verranno selezionati i profili che entreranno a far parte, a partire dal mese di ottobre, dell’organico di Trenord che conta oltre 4.000 dipendenti", conclude la nota. Inizialmente il contratto sarà a tempo determinato.

Offerte lavoro Trenord, l'annuncio completo

Responsabilità e attività previste

L'Operatore e Tecnico Manutenzione Rotabili opererà attraverso turni di lavoro non costanti, con rotazione sulle 24 ore, 7 giorni su 7. Svolgerà, nel rispetto dei piani, delle linee guida e delle indicazioni specifiche provenienti dalla Direzione Manutenzione:

• attività pratico-operative di installazione, manutenzione, verifica sugli impianti e sulle strutture, sulle apparecchiature e sul materiale rotabile;

• mansioni di uso comune comprese le operazioni amministrative connesse;

• la messa in esercizio dei rotabili ferroviari.

Comportamenti attesi

L'Operatore e Tecnico Manutenzione Rotabili:

• adotterà comportamenti improntati alla disponibilità, proattività e apprendimento continuo;

• supporterà i colleghi e i superiori in modo serio e rispettoso, finalizzato al miglioramento dell'organizzazione e dell'operatività del servizio, con una buona capacità di lavorare in team e problem solving;

• è disponibile rispetto alla tipologia del lavoro, agli spostamenti tra impianti di manutenzione di Trenord e rispetto all'orario di lavoro articolato sulle 24 ore, 7 giorni su 7.

Requisiti richiesti

• Diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore in ambito Tecnico in uno dei seguenti indirizzi: meccanica, meccatronica, elettronica, elettrotecnica, trasporti;

• buona padronanza della lingua italiana a livello madrelingua;

• padronanza a livello intermedio dei principali sistemi del pacchetto Office (Excel, Word, ecc);

• disponibilità a muoversi sul territorio presso diversi centri di manutenzione, automunito;

• disponibilità a lavorare su turni anche festivi e notturni (idoneità alla turnazione in terza e lavoro notturno).

• Capacità di lavoro in team, gestione dei conflitti, proattività;

Completano il profilo

• esperienza pregressa minima di 2 anni in ambito manutentivo;

• competenze in ambito tecnico elettrico/elettronico;

• conoscenza dei processi di troubleshooting, analisi del guasto e problem solving;

• conoscenza ambito manutentivo ferroviario;

• abilitazione a organi di sicurezza degli impianti ferroviari;

• abilitazioni in ambito Sicurezza (es: guida Muletto).

Termini e modalità di candidatura

Il candidato potrà candidarsi unicamente, pena esclusione, attraverso il sito www.trenord.it nella sezione Lavora con Noi, dove il candidato sarà reindirizzato su una piattaforma fornita dalla Società Quanta S.p.A.

L'invio delle candidature dovrà avvenire entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 7 Settembre 2020 (farà fede l'ora e la data del sito web dedicato).

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande/candidature alla presente selezione. I candidati che avranno inoltrato correttamente la candidatura ed in possesso dei requisiti richiesti, saranno contattati telefonicamente e verrà avviato l'iter di selezione consistente in un video-colloquio, un test scritto a risposta multipla di logica e un test di carattere tecnico.

