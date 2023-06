Impiegati, barista e addetti: tutte le offerte di lavoro della settimana in Brianza

Baristi, installatori e impiegati. Sono diversi i profili ricercati dai centri per l'impiego in Brianza per conto di aziende del territorio per l'inserimento nel mondo del lavoro. Ecco gli annunci pubblicati nei giorni scorsi e condivisi con la redazione di MonzaToday.

Centro per l’Impiego di Monza

Rif: 9JUN232

Azienda del settore BAR - ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA con sede in MONZA ricerca

1 BARISTA con i seguenti compiti: Accoglienza clientela, preparazione colazioni e piatti freddi,

gestione cassa.

Si richiede: INDISPENSABILE esperienza pregressa di almeno due anni nella medesima

mansione, possesso patente B (automuniti), disponibilità ad effettuare straordinari e a

lavorare nei giorni festivi.

Si offre: iniziale contratto a tempo determinato della durata di tre mesi. L'orario di lavoro è su

turni (dalle 06:00 alle 14:00 o dalle 12:00 alle 20:00) dal lunedì alla domenica con il riposo

infrasettimanale

Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif: 25JUN232

Piccola azienda del settore 'INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA' con

sede in LISSONE (MB) ricerca 2 INSTALLATORE/MANUTENTORE IMPIANTI ANTIFURTO E

VIDEOSORVEGLIANZA per assistenza ed installazione di impianti antifurto e sistemi di

videosorveglianza.

Si richiede: Diploma di Maturità, serietà, ottime doti comunicative e relazionali, preferibile

competenze/propensioni basiche elettrotecniche, Patente B, Automunito/a.

Si offre: Tempo Indeterminato o Apprendistato, Full-time, 5 giorni a settimana, orario 8 - 12 e

13:30 - 17:30

Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif: 28JUN232

Piccola azienda del settore 'CONSULENZA INFORMATICA' con sede in MONZA (MB) ricerca 1

LIFERAY DEVELOPER con i seguenti compiti: assicurare la realizzazione e l'implementazione

di applicazioni ICT, pianificare e disegnare al dettaglio, progettare codici per sviluppare

software assicurando le funzionalità previste e l'efficienza di utilizzo. Definirà il programma di

testing.

Si richiede: Diploma di Scuola Media Superiore oppure Laurea in ambito Informatico,

Conoscenze fondamentali linguaggi di programmazione (JAVA - PHP), Capacità di lavoro in

team

Si offre: Iniziale Tirocinio extracurriculare di 6 mesi full time

Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Centro per l’Impiego di Vimercate

Rif: 8JUN2310

Azienda di Carnate ricerca UNA/UN IMPIEGATA/O TECNICO DI CANTIERE che svolga le

seguenti principali attività: compilazione DDT, registrazione movimenti di carico e scarico

del materiale di risulta movimentato in cantiere, registrazione dei pesi e i bollettari.

Si richiede: Si richiede esperienza di almeno 1 -2 anni, capacità di utilizzare il pacchetto office

Si offre: contratto a tempo determinato. 40 ore dalle ore 8.00 alle ore 17.00 con disponibilità

ad effettuare straordinari.

Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Rif: 7JUN2310

Azienda di Carnate D’Adda ricerca una persona che si occuperà di accertamenti in ambito

assicurativo (es. sinistri auto, RC etc), lavoro da remoto sul territorio di regione Lombardia ed

eventuali trasferte nelle Regioni limitrofe e in Italia.

Le principali attività sono: appuntamenti per recupero testimonianze e dichiarazioni

assicurati, sopralluoghi aree dei sinistri, inserimento stato avanzamento accertamenti sul

gestionale aziendale tramite tablet/telefono cellulare in real time. E' prevista una formazione

teorica e training on the job nelle prime 3 settimane.

Si richiede: predisposizione ai rapporti interpersonali, buone capacità dialettiche,

organizzative e proattività. Si valutano anche profili junior.

Si offre: Tempo determinato/indeterminato/Apprendistato- CCNL FEDERPOL - FISSO +

Premi. Orario di lavoro: 40 ore settimanali su turnazione dalle ore 10.00 alle 19.00 e dalle 11.00

alle 20.00. Il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00. Si richiede disponibilità ad effettuare

straordinari con recupero banca ore. Benefit: PC, AUTO AZIENDALE NON USO PROMISCUO,

TABLET.

Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Rif: 13MAY2310

Azienda con cantiere sito in Carnate ricerca una persona che si occupi di CONDURRE MMT

SPECIALIZZATI in modo particolare di escavatori cingolati, pale meccaniche e/o ruspe oltre i

200 quintali. Si richiedono almeno due anni di esperienza pregressa nel ruolo e il possesso di

patenti B e C.

Si richiede: almeno due anni di esperienza nella mansione

Si offre: contratto a tempo determinato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 full time 40

ore con disponibilità a effettuare turni straordinari.

Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it