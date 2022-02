L'ultimo giorno della Feltrinelli: dopo 14 anni chiude la storica libreria

Oggi è l'ultimo giorno: da domani, lunedì 21 febbraio, non si alzerà più la saracinesca della Feltrinelli, la storica libreria nel cuore del centro storico di Monza. L'ultima domenica di shopping per i tanti brianzoli che, soprattutto nel fine settimana, in occasione delle passeggiate in centro, facevano capolino nella grande libreria di via Italia. Ma anche punto di riferimento e di acquisti per migliaia di studenti, appassionati di lettura e di musica.

Da domani questo apparterrà alla storia. L'annuncio della chiusura della Feltrinelli è di qualche settimana fa, quando con un comunicato stampa la libreria ha confermato la notizia, di cui già si parlava da tempo, della chiusura dello store. Al suo posto dovrebbe aprire un negozio di abbigliamento gestito da imprenditori cinesi.

La chiusura della Feltrinelli ha colpito moltissimo i figli di Tedolinda. Tante le dimostrazioni di solidarietà che in questi giorni ci sono state. Sia sui social, sia direttamente nello store con clienti che hanno dimostrato il loro affetto nei confronti di quello che fino ad oggi è stato, non solo un negozio, ma anche un salotto culturale. Tantissime le presentazioni che si sono tenute nel corso di questi 14 anni. Soprattutto nei weekend quando scrittori, giornalisti, musicisti, artisti hanno organizzato presentazioni ed eventi.

"Il 20 febbraio sarà infatti l’ultimo giorno di attività per la libreria di via Italia - si legge nel comunicato stampa diramato dall'azienda -. Grazie all’impegno dei suoi librai, è diventata un punto di riferimento per la diffusione e la promozione di idee, cultura, pensiero e confronto - si legge nella nota stampa -. Palcoscenico di eventi e incontri, tra i suoi scaffali ha accolto negli anni musicisti e artisti come Morgan, Sfera Ebbasta, Elodie, Luca Carboni, Gué Pequeno, oltre a numerosi scrittori locali, innescando un rapporto virtuoso con la città e il suo pubblico".

I monzesi erano preoccupati anche per il futuro dei librai. Ma dalla Feltrinelli era arrivata la conferma che l'assetto occupazionale veniva garantito e che nel frattempo i clienti potevano rivolgersi agli altri store di Sesto San Giovanni e del Milanese.

Dalla Feltrinelli nei giorni scorsi anche la comunicazione della ricerca di un nuovo spazio a Monza. Spazio che ad oggi, però, non è stato ancora trovato.