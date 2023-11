La prima visita per un sorriso perfetto: a Monza il punto di riferimento per la salute orale

La prima visita dal dentista o dallo specialista odontoiatrico è un’esperienza cruciale per la salute orale. È il momento in cui si instaura un rapporto di fiducia con il professionista e si gettano le basi per un futuro di sorrisi sani. Per questo è fondamentale affidarsi a degli esperti che dedicheranno il tempo necessario in fase di prima visita, così da conoscere meglio il paziente e aiutarlo a comprendere più a fondo la sua situazione e le sua esigenza potendo formulare un corretto e condiviso piano di cura.

Smart Dental Clinic: clinica per la salute orale

Composta da 18 unità operative odontoiatriche, nelle provincie di Milano, Monza-Brianza, Bergamo, Como, Lodi, Pavia e Varese, Smart Dental Clinic vanta 350 collaboratori, con professionisti in tutte le branche dell’odontoiatria e assistenti alla poltrona.

Smart Dental Clinic fa parte del Gruppo ospedaliero San Donato, al quale fanno capo 18 ospedali tra cui l’IRCCS Ospedale San Raffaele, acquisizione che conferisce alle Smart Dental Clinic di essere un punto di riferimento nel settore odontoiatrico. La clinica offre diversi servizi come l'implantologia per la realizzazioni di protesi dentarie su misura e si avvale di professionisti altamente qualificati presso le proprie unità operative, inoltre collabora con l'Università Vita-Salute e l'IRCCS San Raffaele per garantire un punto di riferimento scientifico, di formazione e aggiornamento costante.

Open day Smart Dental Clinic

Ed è proprio a proposito dell'implantologia per la realizzazioni di protesi dentarie su misura che Smart Dental Clinic ha organizzato due giornate di Open day dedicate ad una prima visita con indagini radiologiche e studio clinico del caso implanto-protesico che si terranno sabato 18 novembre 2023 a Monza nello studio di via Osculati 15 (MB), e nella giornata di sabato 25 novembre 2023 nello studio di Novate, in via Bertola 3 (Milano).

L’implantologia: in cosa consiste

L’impianto è una radice artificiale, ed è realizzato in solido titanio completamente biocompatibile. Viene inserito nell’osso mascellare superiore o nella mandibola per andare a sostituire uno o più elementi dentari mancanti. Essi infatti consentono di fornire uno stabile supporto sul quale posizionare un manufatto protesico, sia per elementi singoli che per ponti di piu elementi o intere arcate, siano esse fisse o removibili. Grazie agli impianti oggi è possibile restituire la funzione masticatorie la sensazione di avere nella propria bocca denti naturali.

L’intervento chirurgico

L’intervento di posizionamento di uno o più impianti è una pratica sicura e ben tollerata dal paziente che può riprendere la sua normale attività quotidiana nell’immediato, osservando solo alcune semplici precauzioni impartite dal medico ed una opportuna terapia farmacologica nei giorni immediatamente successivi all’intervento.

Il “carico immediato” ed il “carico differito”

Prima dell’intervento è sempre necessaria una visita da parte dell’odontoiatra esperto in chirurgia orale che sarà in grado di definire la fattibilità e l’efficacia dell’intervento. A seconda di opportune valutazioni fatte dal medico, al paziente sarà spiegato se nel suo caso sia possibile connettere una protesi provvisoria immediatamente dopo l’intervento di posizionamento degli impianti, oppure se è necessario attendere qualche mese, generalmente tra i 3 e i 4 mesi, affinché l’impianto si integri completamente nell’osso prima di poter posizionare il manufatto protesico. Nel primo caso si parlerà di carico immediato, mentre nel secondo di carico differito.

Fase protesica finale

Ad integrazione avvenuta dell’impianto si giunge alla fase finale di realizzazione di protesi dentarie su misura. Tramite impronte di precisione con tecniche digitali di ultimissima generazione si creano artigianalmente le corone dentali che andranno a fissarsi sugli impianti inseriti in precedenza, donando al sorriso estetica, naturalezza e funzione.