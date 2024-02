Il cloud della Brianza (con la fibra veloce e green) da 7 milioni di fatturato conquista l'America

Dalla Brianza all'America. OPIQUAD r-innovazione digitale, l'Opificio della Qualità Digitale, il principale operatore internet e cloud della Brianza con servizi di accesso a Internet su fibra ottica proprietaria XGS-PON 10 Gbps, più veloce e green d’Europa, con oltre 600 chilometri di rete in Italia, adesso guarda agli Stati Uniti.

OPIQUAD, con sede a Merate, alle porte del Monzese, conta un team di oltre 50 professionisti, circa 8000 clienti attivi ricorrenti e un fatturato da sette milioni e mezzo di euro. E adesso l'azienda ha iniziato un processo di internazionalizzazione con l'acquisizione di un Wireless Internet Service provider statunitense con sede a Chicago e l'apertura di una nuova Cloud Region nel Midwest degli Stati Uniti.

Opiquad, nata nel 2020, in breve tempo è diventata un punto di riferimento nel settore delle telecomunicazioni e della digitalizzazione. "L'acquisizione di Fox Valley Internet segna un capitolo importante nella nostra espansione internazionale. Ci poniamo come la principale soluzione per poter accompagnare l’internazionalizzazione delle imprese italiane negli Stati Uniti e viceversa per accompagnare le aziende statunitensi in Italia. Siamo l’unico Internet Provider e Cloud Provider in Italia che possa garantire un ecosistema digitale completamente integrato in Europa e negli USA" ha detto il Co-Founder e CEO di Opiquad, Emile Christopher Chalouhi, che si trova attualmente a Chicago.

Per migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti e per accompagnare la crescita delle aziende italiane e statunitensi sul proprio territorio, sia grandi imprese che PMI, Opiquad ha infatti investito nella creazione di una nuova Cloud Region nel Midwest degli Stati Uniti, a West Chicago nell’Illinois. "Si afferma così come il player più qualificato in ambito TLC e Cloud, collegando la propria infrastruttura di Edge Data Center alle reti di telecomunicazioni proprietarie distribuite tra Italia e USA" spiegano dall'azienda.