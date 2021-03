La dolcezza arriva a casa con un clic: la pasticceria Vecchia Brianza diventa virtuale

La storica pasticceria brianzola lancia un ricco e-commerce per portare la Pasqua (e non solo) a domicilio

Tra le pasticcerie storiche del territorio, la Pasticceria Vecchia Brianza basa da sempre il suo impegno sulla produzione artigianale di alta qualità. Una filosofia che persegue anche oggi, adeguando la propria missione

al particolare momento che noi tutti stiamo vivendo.

Le criticità che così tanto stanno segnando in modo drammatico la vita di tutti i giorni sono state lo stimolo per far mettere in campo a Vecchia Brianza ulteriori sforzi, ed energie mirate a fare sì che le prossime festività pasquali portino comunque un’emozione per tutti e un significato che, per quanto possibile, possa aprire uno spiraglio di serenità che faccia sospendere la tensione quotidiana.

Insieme ai suoi prodotti, Vecchia Brianza vuole proprio che arrivi questo: un momento di dolcezza per il palato, e di sensazioni gradevoli da condividere con coloro ai quali si vuole bene sia in presenza che altrove.

Proprio per far sì che tutto questo si realizzi al meglio è stato creato un progetto di e-commerce che consente di scegliere comodamente da casa i prodotti Vecchia Brianza preferiti e ordinarli in pochi clic, ricevendoli a domicilio in tutta sicurezza e nel pieno rispetto delle normative vigenti. Ma li si può anche far recapitare alle persone alle quali si vuole regalare un momento di bontà.

Tutta la gamma di prodotti preparati per queste festività è quindi anche un’occasione per conoscere le ultime novità dell’offerta complessiva e per farsi tentare da dolci piacevolezze in armonia con la tradizione e con la modernità che da sempre caratterizzano Vecchia Brianza. Qui i Maestri Cioccolatieri e Pasticcieri sono da sempre alla ricerca di materie prime e ricette che permettano di fondere in un tutt’uno l’esaltazione del gusto e il piacere del momento che viene vissuto, rendendo unica questa esperienza, con la certezza di trovare ogni volta, in ogni prodotto, la combinazione di qualità e stile che da oltre cinquant’anni vede questa azienda tra i protagonisti del mercato.

L’obiettivo di coniugare la tradizione con l’innovazione e la ricerca è il motore propulsivo di Vecchia Brianza che si traduce in un impegno costante a dare il meglio per proporre un “Made in Italy” degno di questo nome e capace di soddisfare i gusti e il palato di tutti.