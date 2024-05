Perché a Monza è diventato così difficile trovare una casa in affitto

La domanda è alta e a cercare una casa in affitto in città sono sempre più persone: monzesi e non. Il capoluogo brianzolo infatti è attrattivo non solo per chi qui è nato e cresciuto ma anche per tanti milanesi in fuga dalla metropoli per i canoni di locazione elevati (Milano è la città più cara d'Italia in termini di affitto con un monolocale che arriva anche a 800 euro) e per la ricerca di soluzioni diverse, anche indipendenti.

Ma a Monza trovare una casa da affittare non è così semplice. “Monza è una città attrattiva anche se a livello urbanistico c’è ancora molto da fare” ha detto Gabriela Ada Rosafio, affiliata Tecnocasa Monza presentando nei giorni scorsi in città i dati dell’analisi del mercato immobiliare in città nel secondo semestre del 2023 elaborata dall’ufficio Studi di Tecnocasa insieme a Giorgio Rasini, consulente area MB del marchio e Walter Brambilla, Consulente Senior Kiron Partner SpA.

I PREZZI DELLE CASE A MONZA: LA MAPPA ZONA PER ZONA

"Chi arriva da Milano e dall'hinterland sceglie il capoluogo brianzolo perchè è una città vivibile, per famiglie. E' a misura d'uomo, con attività alla portata un po' di tutti" ha aggiunto Rosafio. E i milanesi che scelgono Monza spesso vogliono restare in zona stazione, per avere un collegamento ferroviario con la metropoli dove lavorano o studiano. E l’area intorno alla stazione (San Carlo/San Biagio) è quella più ambita da parte degli investitori che mettono a reddito immobili. Chi arriva da fuori predilige anche la zona di Sobborghi che sta conoscendo una "rinascita" o l'area del San Gerardo.

E il mercato della locazione a Monza tiene non solo perchè spesso la soluzione abitativa in città viene scelta come alternativa a Milano. "C'è un'alta domanda e un'offerta scarsa di abitazioni da locare" spiega Rosafio. "I prezzi degli affitti nei 10 quartieri di Monza si sono più o meno uniformati e una delle motivazioni è che a Milano non si trovano case da affittare". Nel 2023 il 25,8% delle locazioni sono state a canone concordato, il 61% a mercato libero e il 12,9% transitorio.

La domanda di affitto, stando ai dati elaborati dall'ufficio studi del Gruppo Tecnocasa, è particolarmente forte San Donato e San Rocco, due quartieri che "hanno un’offerta immobiliare abbastanza simile, sviluppatasi negli anni ’60-’70 con immobili in edilizia di tipo civile. Pochi gli acquisti per investimento anche se la forte domanda di locazione sta portando a investire cifre contenute (70-90 mila €) per comprare piccoli bilocali da mettere a reddito; il canone di locazione di un bilocale si attesta su 600 euro al mese".

La panoramica della locazione in città potrebbe però modificarsi e cambiare da qui a qualche anno quando in città arriverà la metropolitana M5 che collegherà direttamente il capoluogo brianzolo a Milano. "Chi arriva da Milano chiede i mezzi pubblici. Non possiamo prevedere ad oggi gli effetti che l'arrivo della M5 potrà avere sul mercato immobiliare e più che su una evoluzione di prezzi si può ragionare e ipotizzare un aumento di numeri di transazioni" ha spiegato Rosafio. E forse così molti più milanesi cercheranno casa in città. Da comprare o da affittare.