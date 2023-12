Pedemontana e i 1.500 posti di lavoro che l'autostrada (che tanti non vogliono) porterà

Bonifiche preliminari, scavi, smaltimenti, cantieri e opere da realizzare. Pedemontana oltre a rivoluzionare gli spostamenti in Brianza e consentire spostamenti più veloci a persone e imprese, genererà, secondo le stime che sono state fornite da Webuild, un picco di 1.500 posti di lavoro con la commessa. L’ultimazione degli interventi, commissionati da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., con concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., è prevista per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026.

L'apertura dei cantieri

L’apertura dei cantieri delle tratte B2 e C, la cui progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori è stata affidata al consorzio di imprese guidato dal Gruppo Webuild e partecipato da Impresa Pizzarotti & C S.p.A., per un investimento di circa 1,26 miliardi di euro, è prevista per l’inizio del prossimo anno. "Lavoriamo in 52 Paesi nel mondo ma siamo un'impresa lombarda" ha spiegato Pietro Salini, ad di Webuild. "Fare un'opera come questa a casa nostra vuol dire sentirsi vicini al territorio. Nei prossimi tre anni prevediamo diecimila nuove assunzioni e abbiamo ventimila persone che lavorano per noi" ha spiegato l'amministratore delegato di Webuild Pietro Salini, confermando le previsioni di indotto anche dal punto di vista occupazione che genererà l'infrastruttura.

Le tratte: esistenti e da costruire

Mentre le tratte A36 Cassano Magnago - Lentate sul Seveso insieme alla tangenziale di Como (A59 Villaguardia – Acquanegra) e la tangenziale di Varese (A60 Gazzada – Vedano Olona) sono già in esercizio in Brianza sono in corso di realizzazione le tratte B2 e C dell’A36, tra Bovisio Masciago e Vimercate ed è in fase approvativa la variante che collega Vimercate con l’autostrada A4 ad Agrate Brianza. Nel complesso, il progetto prevede la progettazione esecutiva e la costruzione di circa 26 chilometri di autostrada, con l’obiettivo di riorganizzare i collegamenti stradali nel quadrante Varese-Como-Bergamo Milano. La Tratta B2, lunga circa 10 chilometri, si collega alla già esistente Tratta B1, snodandosi tra Lentate sul Seveso e Cesano Maderno. La Tratta C si estende per oltre 16 chilometri e congiunge Cesano Maderno e Usmate-Velate. Entrambi i tracciati includono trincee, rilevati, gallerie e viadotti, garantendo una connettività stradale efficiente e moderna. Per le due tratte in realizzazione, oltre l’83% del tracciato è interrato: il 36% è in galleria artificiale e il 47% in trincea.

La Tratta B2 è lunga 9,6 km e si aggancia alla Tratta B1 già realizzata, estendendosi da Lentate sul Seveso fino a Cesano Maderno. Il tracciato si sviluppa per 2,8 km in trincea, per 3,6 km in rilevato, per 3 km in galleria artificiale e per 0,2 km in viadotto. La Tratta C ha una lunghezza di 16,6 km e si estende da Cesano Maderno alla Tangenziale Est in Comune di Vimercate. Il tracciato si sviluppa per 9,6 km in trincea, per 0,3 km in rilevato, per 6,5 km in galleria artificiale e per 0,2 km in viadotto.

Le Tratte B2 e C saranno completate entro il 2026 e prevedono un investimento complessivo di circa 1,26 miliardi di euro. “Dobbiamo ripensare il sistema delle infrastrutture immaginando le esigenze di domani del nostro Paese - ha dichiarato Salini -. Dobbiamo progettare e costruire le infrastrutture che serviranno nei prossimi 30 anni. Solo così il nostro Paese e la nostra industria potranno essere davvero competitivi. Serve pianificazione e progettazione sulla base degli obiettivi che ogni paese vuole perseguire. L’innovazione dei sistemi di trasporto urbani ed extra-urbani guida un nuovo modo di concepire e progettare le infrastrutture di trasporto. La Pedemontana Lombarda rientra in questa tipologia di opere. Tratte come la B2 e C rappresentano un nuovo modo di vedere le strade del futuro come vere e proprie smart road per smart cities. Pedemontana Lombarda è un'opera nata pensando ai cittadini, creando una nuova modalità di interazione con i territori e con la natura, una Green Infrastructure che sarà modello per altre opere. Abbiamo costruito nel mondo 82.500 km di strade e autostrade. Ogni progetto ha rappresentato un progetto unico con cui abbiamo imparato tutto ciò che di più innovativo abbiamo proposto in questo territorio”.

Webuild è leader internazionale nella progettazione e realizzazione di grandi infrastrutture complesse nei settori mobilità sostenibile (ferrovie, metro, ponti, strade, porti), energia idroelettrica (dighe a scopo energetico, impianti idroelettrici), acqua (Impianti di depurazione, dissalatori, gestione acque reflue, dighe a scopo potabile e irriguo), edifici green (edifici civili e industriali, aeroporti, stadi e ospedali), supportando i clienti nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile – SDG definiti dalle Nazioni Unite. Nel Nord Italia, il Gruppo Webuild è all’opera per la realizzazione di numerosi progetti strategici per lo sviluppo delle reti transeuropee TEN-T, dal progetto Unico Terzo Valido dei Giovi-Nodo di Genova, linea ferroviaria ad alta velocità AV tra Genova e Milano, alla linea AV Verona-Padova, ai numerosi lotti parte del progetto della Galleria di Base del Brennero, sull’asse strategico Monaco-Verona. A questi, si aggiungono i lavori per la linea ferroviaria ad alta capacità Fortezza-Ponte Gardena e la Circonvallazione di Trento, per l’allaccio della linea rispettivamente a Fortezza e Trento.

Il territorio contro Pedemontana

Un'opera che però i Comitati bocciano insieme a tanti cittadini dalle associazioni ambientaliste. “Se volevano impressionare qualcuno non ci sono riusciti. La nostra battaglia prosegue - si legge nella nota ufficiale diffusa dal Coordinamento no Pedemontana -. In una Villa Antona Traversi trasformata in fortezza, blindata dalle forze dell'ordine fascia oraria mattina di un giorno feriale, con accesso solo ad inviti, e i cui dettagli sono circolati solo la sera prima, si è svolta la presentazione delle nuove tratte di Pedemontana. Nessuna considerazione per le gravi conseguenze sul consumo di suolo, sulla qualità dell'ambiente e la salute nelle aree urbanizzate che attraverserà. Naturalmente non una parola sul finanziamento ancora oggi traballante dato che è ancora da vedere se la Bei confermerà la propria parte (visto che il progetto nella tratta D non è quello presentato a suo tempo alla Bei) per il quale comunque ancora non 'è pervenuto un centesimo”.