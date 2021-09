BtoB Awards, premiate le migliori aziende della Brianza

Un’espansione solida, oltre il confine, che però non ha mai perso di vista le proprie radici e non ha perso il legame con il proprio territorio: la Brianza. La migliore azienda brianzola, premiata nell’ambito del gala BtoB Awards 2020, è Rodacciai.

All’azienda che dal 1956 produce acciai di varie tipologie è stato dedicato il premio delle eccellenze imprenditoriali di Como, Lecco e Monza, giunto alla sua nona edizione. Alla cerimonia di Gala, tenutasi in Autodromo a Monza, hanno partecipato numerosi capitani d’azienda, top manager e rappresentanti delle istituzioni. L'azienda Green di Monza e Brianza invece è Brianzacque.

Le migliori aziende della Brianza

Per quanto riguarda le altre categorie in gara i vincitori dell’edizione 2020 sono:

GRANDE IMPRESA: RODACCIAI

PICCOLA MEDIA IMPRESA: NOVATEX

IMPRESE STORICHE: HOTEL DE LA VILLE

START UP: LEGEA LECCO

INNOVAZIONE: TÉCHNE

PASSAGGIO GENERAZIONALE: GEICO TAIKISHA

RSI: FUMAGALLI SALUMI

GREEN: BRIANZACQUE

Quest’anno, come annunciato, l’edizione brianzola è stata anche l’occasione per continuare a valorizzare un altro territorio ad elevato contenuto d’impresa, vicino ma peculiare, ovvero la Valtellina. A conquistarsi il premio è stato il CONSORZIO TURISTICO VALCHIAVENNA, che si è impegnato in maniera straordinaria per realizzare il progetto “Valchiavenna, una valle sicura”, incredibile lavoro di messa in sicurezza sanitaria di tutta la Valchiavenna attraverso percorsi di formazione e informazione. Come sempre il Gala è stato anche l’occasione per ricordare un grande imprenditore che non c’è più, ma il cui ricordo rimarrà imperituro per la rilevanza e il ruolo che ha svolto per il territorio. Ecco, dunque, che il pensiero è andato al professor Luigi Rovati, medico, ricercatore, imprenditore, fondatore di Rottapharm. Un’eccezionale figura che ha reso grande, ancora più grande, la Brianza nel mondo.

Tra i rappresentanti delle istituzioni erano presenti l’Assessore di Regione Lombardia Fabrizio Sala, il presidente della Provincia di Monza Luca Santambrogio e il sindaco di Monza, Dario Allevi. Forte anche il ruolo di patrocinatore dell’iniziativa da parte di Assolombarda, in particolare con Gianni Caimi, presidente della Sede di Monza e Brianza di Assolombarda.

BTOB AWARDS

Il premio e? nato nel 2010 per celebrare le imprese eccellenti per volonta? di Hubnet Communication e della rivista Best to Brianza, edita da Esse Editore. Si tratta dell’evento business piu? atteso della Brianza dove le migliori aziende dell’anno si trovano per decretare i vincitori delle categorie e la migliore in assoluto. Sin dalla prima edizione del 2010 il premio rappresenta per le aziende del territorio di Monza, della Brianza e piu? in generale della Lombardia uno degli appuntamenti di business piu? importanti. Nel corso di nove edizioni la manifestazione e la rivista hanno raccontato le eccellenze dell’imprenditoria made in Monza e Brianza ad un vasto pubblico composto da aziende, professionisti e istituzioni di alto profilo.