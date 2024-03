Le abitazioni del futuro nascono in Brianza: un premio all'azienda che progetta la casa 5.0

La casa del futuro nasce in Brianza, più precisamente a Lentate sul Seveso. È qui che 90 anni fa è iniziata l’avventura industriale della famiglia Boffi che oggi nell’area produttiva di 25 mila mq produce gli arredamenti del domani. L’impresa ieri è stata premiata da Assolombarda in occasione della cerimonia degli Awards 2024: l’emozione di fare impresa, aggiudicandosi il Premio Design.

Il progetto premiato

L’azienda, fondata nel 1934 da Piero Boffi, è stato premiato per il progetto “Casa 5.0” un progetto tecnologico e architettonico, con rinnovati sistemi, materiali e spazialità. Sono trascorsi vent’anni tra il lancio originale della cucina e la sua nuova proposta CASE 5.0, un periodo nel quale tecnologia e design hanno fatto notevoli passi avanti ed in cui Boffi e Piero Lissoni hanno avuto modo di studiare ed ascoltare il consumatore. La rivisitazione delle forme ha visto l’evoluzione in CASE 5.0 trovando ulteriori implementazioni funzionali ed estetiche con l’uso dei materiali quali il vetro e nuove finiture come l’argilla spatolata. L’anta costruita appositamente per CASE 5.0 in vetro di 6mm di spessore con effetto folding, processo in cui il vetro va a coprire la struttura dell’anta stessa e la testa della maniglia, favorendo continuità materica.

La storia dell'azienda

Un riconoscimento importante per una delle aziende fiore all’occhiello della Brianza (ma non solo) che in questi novant’anni ha dettato la storia e l’evoluzione dell’arredamento. Novant’anni che hanno visto aperture strategiche nelle capitali del design, integrazione collaudata tra manualità e tecnologia, progetti tailor-made, studio sui migliori materiali, collaborazioni e partnership ricercate. Molte le intuizioni, come quella di proporre una brand extension per fornire una visione d’insieme: dalle cucine diventate icone, ai bagni fino ad arrivare all’integrazione di altre realtà. Si comincia con De Padova nel 2015, operazione che porterà i due brand made in Italy a collaborare in modo molto stretto allo sviluppo di un percorso di forte internazionalizzazione già da tempo intrapreso da entrambe le aziende, con l’obiettivo di sostenere il “saper fare italiano” nel mondo, formando un gruppo dalla capacità di penetrazione capillare, nel domestico e nel contract. Nel 2019 si aggiunge anche ADL con i suoi sistemi di partizione.